Kryptokurse am Nachmittag

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Donnerstagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen.

Im Plus präsentiert sich um 17:11 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 2,79 Prozent höher bei 20.542,18 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 19.984,72 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Bitcoin Cash im Plus. Im Vergleich zum Vortag (113,39 US-Dollar) geht es um 2,02 Prozent auf 115,67 US-Dollar nach oben.

Währenddessen wird Ethereum bei 1.106,45 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 5,17 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.052,03 US-Dollar).

Zeitgleich verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 4,99 Prozent auf 54,73 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 52,13 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Ripple im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,3231 US-Dollar) geht es um 1,09 Prozent auf 0,3266 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit kann Cardano Gewinne verbuchen. Um 17:10 steigt der Cardano-Kurs um 2,46 Prozent auf 0,4700 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,4587 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen legt der Monero-Kurs um 7,25 Prozent auf 119,42 US-Dollar zu. Gestern war Monero noch 111,35 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei IOTA kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2851 US-Dollar lag, wird der IOTA-Kurs um 17:10 auf 0,2946 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0031 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 17:11 auf 0,0032 US-Dollar beziffert.

Indessen verstärkt sich der Stellar-Kurs um 3,96 Prozent auf 0,1178 US-Dollar. Am Vortag notierte Stellar bei 0,1133 US-Dollar.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,0410 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0404 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Dash-Kurs Zugewinne in Höhe von 3,88 Prozent auf 47,13 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dash 45,37 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit kann NEO Gewinne verbuchen. Um 17:10 steigt der NEO-Kurs um 2,34 Prozent auf 9,102 US-Dollar. Am Vortag standen noch 8,894 US-Dollar an der Tafel.

Redaktion finanzen.at