Kryptokurse am Nachmittag

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag.

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 17:10 bei 19.264,32 US-Dollar und damit -1,55 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 19.567,38 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Verluste in Höhe von -2,71 Prozent auf 107,88 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 110,88 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit muss Ethereum Verluste verbuchen. Um 17:10 fällt der Ethereum-Kurs um -2,02 Prozent auf 1.335,54 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.363,04 US-Dollar an der Tafel.

Nach 53,92 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Montagnachmittag um -2,66 Prozent auf 52,49 US-Dollar gesunken.

Inzwischen fällt der Ripple-Kurs um -3,10 Prozent auf 0,4543 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 0,4688 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3619 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 17:10 auf 0,3566 US-Dollar beziffert.

Inzwischen fällt der Monero-Kurs um -1,55 Prozent auf 142,21 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 144,45 US-Dollar wert.

Zudem gibt IOTA am Montagnachmittag nach. Um -1,96 Prozent auf 0,2450 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der IOTA-Kurs bei 0,2499 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0032 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 17:10 bei 0,0032 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,1097 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1120 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Montagnachmittag lag der NEM-Kurs bei 0,0373 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0381 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Dash-Kurs um -3,55 Prozent auf 40,21 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dash 41,69 US-Dollar wert.

Zudem gibt NEO nach. Um -3,24 Prozent reduziert sich der NEO-Kurs um 17:10 auf 8,282 US-Dollar, nachdem NEO am Vortag noch 8,560 US-Dollar wert war.

Redaktion finanzen.at