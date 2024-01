Kryptokurse am Nachmittag

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 17:10 bei 45.048,62 US-Dollar und damit 2,66 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 43.881,75 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Zugewinne in Höhe von 3,27 Prozent auf 239,51 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 231,93 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit kann Ethereum Gewinne verbuchen. Um 17:10 steigt der Ethereum-Kurs um 2,54 Prozent auf 2.278,12 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2.221,69 US-Dollar an der Tafel.

Nach 64,24 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Montagnachmittag um 2,43 Prozent auf 65,80 US-Dollar gestiegen.

Inzwischen steigt der Ripple-Kurs um 2,84 Prozent auf 0,5672 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 0,5516 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Cardano-Kurs im Aufwind. Um 17:10 zieht Cardano um 4,15 Prozent auf 0,5143 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,4938 US-Dollar gemeldet wurde.

Inzwischen steigt der Monero-Kurs um 4,86 Prozent auf 153,25 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 146,15 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2401 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 17:10 bei 0,2415 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0033 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 17:10 bei 0,0034 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,1178 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1152 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Montagnachmittag lag der NEM-Kurs bei 0,0333 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0331 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Dash-Kurs um 2,04 Prozent auf 27,66 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dash 27,10 US-Dollar wert.

Zudem legt NEO zu. Um 2,34 Prozent verstärkt sich der NEO-Kurs um 17:10 auf 11,52 US-Dollar, nachdem NEO am Vortag noch 11,26 US-Dollar wert war.

Redaktion finanzen.at