Kryptokurse am Samstagnachmittag

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute.

Bitcoin ist am Nachmittag 26.664,41 US-Dollar wert. So fiel der Bitcoin-Kurs um 17:10 um -0,20 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 26.717,45 US-Dollar stand.

Zudem gibt Bitcoin Cash am Samstagnachmittag nach. Um -0,27 Prozent auf 112,96 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Bitcoin Cash-Kurs bei 113,26 US-Dollar.

Daneben fällt Ethereum um -0,34 Prozent auf 1.822,58 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 1.828,72 US-Dollar.

Währenddessen legt der Litecoin-Kurs um 0,56 Prozent auf 87,76 US-Dollar zu. Gestern war Litecoin noch 87,28 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Samstagnachmittag lag der Ripple-Kurs bei 0,4708 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,4692 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,3634 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,3628 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Monero-Kurs um 0,24 Prozent auf 151,01 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 150,65 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei IOTA kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1931 US-Dollar lag, wird der IOTA-Kurs um 17:10 auf 0,1949 US-Dollar beziffert.

Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,0020 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0020 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,0879 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,0878 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Samstagnachmittag lag der NEM-Kurs bei 0,0317 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0315 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Dash-Kurs Verluste in Höhe von -0,10 Prozent auf 41,93 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dash 41,97 US-Dollar wert.

Indessen verstärkt sich der NEO-Kurs um 2,67 Prozent auf 10,03 US-Dollar. Am Vortag notierte NEO bei 9,767 US-Dollar.

