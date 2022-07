Kryptokurse am Sonntagmittag

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Mittag

Im Plus präsentiert sich um 12:26 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 0,75 Prozent höher bei 22.649,34 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 22.480,15 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Bitcoin Cash mit einem Aufschlag. Um 12:25 notiert der Bitcoin Cash-Kurs 3,22 Prozent stärker bei 126,77 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 122,82 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Ethereum-Kurs um 3,24 Prozent auf 1.600,48 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 1.550,20 US-Dollar wert.

Zudem legt Litecoin zu. Um 2,56 Prozent verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 12:26 auf 57,91 US-Dollar, nachdem Litecoin am Vortag noch 56,46 US-Dollar wert war.

Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3595 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 12:26 bei 0,3619 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Cardano mit einem Aufschlag. Um 12:25 notiert der Cardano-Kurs 1,91 Prozent stärker bei 0,5273 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,5174 US-Dollar.

Indes steigt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 146,52 US-Dollar am Vortag auf 150,07 US-Dollar nach oben (2,43 Prozent).

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei IOTA kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3023 US-Dollar lag, wird der IOTA-Kurs um 12:25 auf 0,3047 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,0037 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,1138 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1117 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0506 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 12:25 auf 0,0489 US-Dollar beziffert.

Derweil geht es für den Dash-Kurs bergauf. Dash steigt 2,19 Prozent auf 48,84 US-Dollar, nach 47,80 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit verbucht der NEO-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,61 Prozent auf 10,23 US-Dollar. Am Tag zuvor war NEO 10,07 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.at