Kryptokurse am Vormittag

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Donnerstagvormittag

Am Donnerstagvormittag knickt der Bitcoin-Kurs ein. Um 09:41 sank Bitcoin um -0,72 Prozent auf 20.406,63 US-Dollar und damit unter den Stand vom Vortag.

Daneben wertet Bitcoin Cash um 09:40 ab. Es geht -0,72 Prozent auf 105,49 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 106,25 US-Dollar stand.

Währenddessen verliert der Ethereum-Kurs um -1,21 Prozent auf 1.173,58 US-Dollar. Gestern war Ethereum noch 1.187,90 US-Dollar wert.

Indes fällt der Litecoin-Kurs. Für Litecoin geht es nach 50,37 US-Dollar am Vortag auf 50,03 US-Dollar nach unten (-0,68 Prozent).

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3324 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 09:41 auf 0,3310 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit kann Cardano Gewinne verbuchen. Um 09:40 steigt der Cardano-Kurs um 0,75 Prozent auf 0,4660 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,4626 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen steigt der Monero-Kurs um 2,49 Prozent auf 128,71 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 125,58 US-Dollar wert.

Inzwischen fällt der IOTA-Kurs um -0,24 Prozent auf 0,2750 US-Dollar. Am Tag zuvor war IOTA 0,2757 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0031 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 09:41 auf 0,0031 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Donnerstagvormittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1097 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1094 US-Dollar.

Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,0403 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen zeigt sich Dash im Minus. Im Vergleich zum Vortag (44,28 US-Dollar) geht es um -0,65 Prozent auf 43,99 US-Dollar nach unten.

Mit dem NEO-Kurs geht es indes nach oben. NEO gewinnt 0,29 Prozent auf 8,558 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 8,534 US-Dollar an der Tafel standen.

