Kryptokurse am Vormittag

Kryptokurse am Dienstagvormittag

Der Bitcoin-Kurs ist am Vormittag gefallen. Um 09:40 fiel der Bitcoin-Kurs um -0,48 Prozent auf 24.030,26 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 24.147,31 US-Dollar gehandelt worden war.

Währenddessen zeigt sich Bitcoin Cash im Minus. Im Vergleich zum Vortag (137,55 US-Dollar) geht es um -0,75 Prozent auf 136,52 US-Dollar nach unten.

Inzwischen fällt der Ethereum-Kurs um -1,21 Prozent auf 1.882,56 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 1.905,64 US-Dollar wert.

Zeitgleich verringert sich der Litecoin-Kurs um -0,24 Prozent auf 60,68 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 60,82 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Ripple Verluste verbuchen. Um 09:40 fällt der Ripple-Kurs um -0,77 Prozent auf 0,3728 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,3757 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,5547 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit verbucht der Monero-Kurs Zugewinne in Höhe von 4,73 Prozent auf 171,48 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 163,74 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich IOTA seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,3418 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der IOTA-Kurs bei 0,3448 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,0040 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Dienstagvormittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1224 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1236 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0531 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 09:40 bei 0,0520 US-Dollar.

Derweil geht es für den Dash-Kurs bergauf. Dash steigt 0,11 Prozent auf 53,28 US-Dollar, nach 53,22 US-Dollar am Vortag.

Mit dem NEO-Kurs geht es indes nach unten. NEO verliert -0,64 Prozent auf 11,19 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 11,26 US-Dollar an der Tafel standen.

