Kryptokurse am Vormittag

So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Mittwochvormittag am Kryptomarkt.

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Vormittag gegenüber dem Vortag stärker. Um 09:40 gewinnt Bitcoin 0,63 Prozent auf 30.041,28 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 29.854,16 US-Dollar.

Zudem legt Bitcoin Cash zu. Um 1,17 Prozent verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 09:40 auf 247,05 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 244,19 US-Dollar wert war.

Währenddessen wird Ethereum bei 1.910,28 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,68 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.897,44 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Litecoin-Kurs Zugewinne in Höhe von 2,18 Prozent auf 93,42 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 91,43 US-Dollar wert.

Zudem legt Ripple zu. Um 1,23 Prozent verstärkt sich der Ripple-Kurs um 09:40 auf 0,7906 US-Dollar, nachdem Ripple am Vortag noch 0,7810 US-Dollar wert war.

Indes steigt der Cardano-Kurs. Für Cardano geht es nach 0,3069 US-Dollar am Vortag auf 0,3170 US-Dollar nach oben (3,29 Prozent).

Derweil geht es für den Monero-Kurs bergauf. Monero steigt 1,89 Prozent auf 169,94 US-Dollar, nach 166,79 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit geht es für IOTA bergauf. Um 09:40 steht ein Plus von 0,45 Prozent auf 0,1854 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der IOTA-Kurs noch bei 0,1846 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,0061 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0059 US-Dollar.

Währenddessen legt der Stellar-Kurs um 4,64 Prozent auf 0,1392 US-Dollar zu. Gestern war Stellar noch 0,1330 US-Dollar wert.

Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,0292 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit verbucht der Dash-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,55 Prozent auf 32,59 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dash 32,10 US-Dollar wert.

Zeitgleich verstärkt sich der NEO-Kurs um 0,48 Prozent auf 9,002 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 8,958 US-Dollar.

