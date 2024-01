Kryptokurse am Vormittag

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Vormittag

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 09:41 bei 45.697,96 US-Dollar und damit -1,50 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 46.393,10 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Zugewinne in Höhe von 3,62 Prozent auf 286,57 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 276,55 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit muss Ethereum Verluste verbuchen. Um 09:41 fällt der Ethereum-Kurs um -1,31 Prozent auf 2.586,75 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2.621,22 US-Dollar an der Tafel.

Nach 71,93 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Freitagvormittag um 1,46 Prozent auf 72,98 US-Dollar gestiegen.

Inzwischen fällt der Ripple-Kurs um -2,00 Prozent auf 0,5899 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 0,6020 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Cardano-Kurs im Sinkflug. Um 09:40 gibt Cardano um -1,25 Prozent auf 0,5744 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,5816 US-Dollar gemeldet wurde.

Inzwischen steigt der Monero-Kurs um 3,68 Prozent auf 158,25 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 152,64 US-Dollar wert.

Zudem gibt IOTA am Freitagvormittag nach. Um -1,38 Prozent auf 0,2615 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der IOTA-Kurs bei 0,2652 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0038 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 09:40 bei 0,0037 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,1223 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1236 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Freitagvormittag lag der NEM-Kurs bei 0,0364 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0368 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Dash-Kurs um 0,13 Prozent auf 30,08 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dash 30,04 US-Dollar wert.

Zudem legt NEO zu. Um 0,37 Prozent verstärkt sich der NEO-Kurs um 09:41 auf 12,95 US-Dollar, nachdem NEO am Vortag noch 12,90 US-Dollar wert war.

Redaktion finanzen.at