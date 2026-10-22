|Krypto-Marktbericht
|
22.10.2026 09:48:20
Kryptokurse am Vormittag
Um 09:40 ist Bitcoin 82.183,94 US-Dollar wert. Damit liegt der Kurs am Vormittag 2,31 Prozent niedriger als am Vortag (84.129,54 US-Dollar).
Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 1,6 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 18,1 Prozent.
Derweil geht es für den Litecoin-Kurs bergab. Litecoin sinkt 2,52 Prozent auf 59,80 US-Dollar, nach 61,35 US-Dollar am Vortag.
Daneben präsentiert sich Ethereum mit einem Abschlag. Um 09:40 notiert der Ethereum-Kurs 1,67 Prozent schwächer bei 2.427,89 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 2.469,19 US-Dollar.
Derweil geht es für den Bitcoin Cash-Kurs bergab. Bitcoin Cash sinkt 3,26 Prozent auf 276,49 US-Dollar, nach 285,80 US-Dollar am Vortag.
Mit dem Ripple-Kurs geht es indes nach unten. Ripple verliert 1,79 Prozent auf 1,339 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1,363 US-Dollar an der Tafel standen.
Währenddessen zeigt sich Monero im Plus. Im Vergleich zum Vortag (622,34 US-Dollar) geht es um 3,09 Prozent auf 641,58 US-Dollar nach oben.
Daneben wertet Cardano um 09:40 ab. Es geht 3,58 Prozent auf 0,2174 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,2254 US-Dollar stand.
Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1835 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:40 bei 0,1791 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3306 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 09:40 bei 0,3309 US-Dollar.
Derweil notiert der Binancecoin-Kurs bei 736,57 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (746,42 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,32 Prozent.
Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,0796 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0818 US-Dollar.
Daneben fällt Solana um 2,30 Prozent auf 104,33 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 106,78 US-Dollar.
Indessen verringert sich der Avalanche-Kurs um 3,52 Prozent auf 9,324 US-Dollar. Am Vortag notierte Avalanche bei 9,664 US-Dollar.
Inzwischen fällt der Chainlink-Kurs um 2,55 Prozent auf 12,17 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 12,49 US-Dollar wert.
Zeitgleich verringert sich der Sui-Kurs um 3,36 Prozent auf 0,9937 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 1,028 US-Dollar.Redaktion finanzen.at
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
Weitere Links:
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1199
|
-0,0019
|
|
-0,17
|Japanischer Yen
|
175,558
|
-0,3120
|
|
-0,18
|Britische Pfund
|
0,8371
|
-0,0004
|
|
-0,05
|Schweizer Franken
|
0,9237
|
0,0036
|
|
0,39
|Hongkong-Dollar
|
8,7823
|
-0,0080
|
|
-0,09
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX leichter -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen uneins
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt bewegen sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigt sich gespalten. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.