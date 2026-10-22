Krypto-Marktbericht 22.10.2026 09:48:20

Kryptokurse am Vormittag

Kryptokurse am Vormittag

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Donnerstagvormittag.

Um 09:40 ist Bitcoin 82.183,94 US-Dollar wert. Damit liegt der Kurs am Vormittag 2,31 Prozent niedriger als am Vortag (84.129,54 US-Dollar).

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 1,6 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 18,1 Prozent.

Derweil geht es für den Litecoin-Kurs bergab. Litecoin sinkt 2,52 Prozent auf 59,80 US-Dollar, nach 61,35 US-Dollar am Vortag.

Daneben präsentiert sich Ethereum mit einem Abschlag. Um 09:40 notiert der Ethereum-Kurs 1,67 Prozent schwächer bei 2.427,89 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 2.469,19 US-Dollar.

Derweil geht es für den Bitcoin Cash-Kurs bergab. Bitcoin Cash sinkt 3,26 Prozent auf 276,49 US-Dollar, nach 285,80 US-Dollar am Vortag.

Mit dem Ripple-Kurs geht es indes nach unten. Ripple verliert 1,79 Prozent auf 1,339 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1,363 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen zeigt sich Monero im Plus. Im Vergleich zum Vortag (622,34 US-Dollar) geht es um 3,09 Prozent auf 641,58 US-Dollar nach oben.

Daneben wertet Cardano um 09:40 ab. Es geht 3,58 Prozent auf 0,2174 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,2254 US-Dollar stand.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1835 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:40 bei 0,1791 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3306 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 09:40 bei 0,3309 US-Dollar.

Derweil notiert der Binancecoin-Kurs bei 736,57 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (746,42 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,32 Prozent.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,0796 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0818 US-Dollar.

Daneben fällt Solana um 2,30 Prozent auf 104,33 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 106,78 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Avalanche-Kurs um 3,52 Prozent auf 9,324 US-Dollar. Am Vortag notierte Avalanche bei 9,664 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Chainlink-Kurs um 2,55 Prozent auf 12,17 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 12,49 US-Dollar wert.

Zeitgleich verringert sich der Sui-Kurs um 3,36 Prozent auf 0,9937 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 1,028 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Weitere Links:

Asiens Bitcoin-Welle: Kommt der große Japan-Boost?
Midterms als Kurstreiber? Was die XRP-Rally von 2024 für 2026 verspricht
Bitcoin: Neue Studie zeigt Szenario für Kurse bis 840.000 US-Dollar
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com,Wright Studio / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1199
-0,0019
-0,17
Japanischer Yen
175,558
-0,3120
-0,18
Britische Pfund
0,8371
-0,0004
-0,05
Schweizer Franken
0,9237
0,0036
0,39
Hongkong-Dollar
8,7823
-0,0080
-0,09
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX leichter -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen uneins
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt bewegen sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigt sich gespalten. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen