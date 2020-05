Kryptokurse heute

Der Bitcoin-Kurs ist am Samstag gefallen. Am Mittag fiel der Bitcoin auf 9.138,40 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 9.173,68 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Bitcoin Cash-Kurs fiel auf 233,31 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 234,57 Dollar gelegen hatte.

Der Ethereum-Kurs präsentiert sich bei 206,08 US-Dollar leichter. Am Vortag stand der Kurs bei 207,21 Dollar.

Der Kurs der Digitalwährung Litecoin ist am Samstag auf 43,81 US-Dollar abgesunken. Am Vortag wurde der Kurs der Digitalwährung auf 44,21 US-Dollar beziffert.

Der Ripple-Kurs notiert am Samstag bei 0,1991 US-Dollar. Damit rutschte der Ripple-Kurs unter den Stand vom Vortag von 0,2003 US-Dollar.

Der Cardano-Kurs verringerte sich auf 0,0546 US-Dollar. Am Vortag war die Kryptowährung noch 0,0558 US-Dollar wert gewesen.

Der Monero-Kurs verteuert sich heute auf 62,73 US-Dollar, während er am Vortag bei 63,27 Dollar gehandelt wurde.

Der IOTA-Kurs präsentiert sich gegenüber dem Vortag mit rotem Vorzeichen. Zuletzt stand der IOTA bei 0,2025 Dollar.

Der Verge ist am Samstag 0,0037 US-Dollar wert. So fiel der Verge-Kurs gegenüber dem Vortag als er noch bei 0,0038 US-Dollar notiert hatte.

Der Stellar-Kurs musste heute auf 0,0668 US-Dollar abgeben. Demgegenüber stand ein Kurs bei 0,0681 US-Dollar am Vortag.

Der NEM-Kurs notiert gegenüber dem Vortag leichter. Aktuell ist ein NEM 0,0400 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 0,0404 US-Dollar.

Der Dash-Kurs verringerte sich auf 73,59 US-Dollar. Am Vortag war die Kryptowährung noch 75,07 US-Dollar wert gewesen.

Der NEO ist Samstag 10,17 US-Dollar wert. So fiel der NEO-Kurs gegenüber dem Vortag als er noch bei 10,51 US-Dollar gehandelt worden war.

Redaktion finanzen.at