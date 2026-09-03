|Kursplus
|
03.09.2026 21:45:00
Kryptomarkt im Blick: Bitcoin klettert über die Marke von 80.000 US-Dollar
Ein Mix aus nachlassenden Zinssorgen, institutionellem Interesse und der Hoffnung auf politischen Rückenwind aus Washington fungierten als Zünglein an der Waage, schrieb Timo Emden, Chefmarktanalyst bei Captrader. Der jüngste Charaktertest scheine damit fürs Erste überstanden.
Der Bitcoin liegt aber weiter deutlich unter seinem Jahreshoch, dass er im Januar bei knapp 98.000 Dollar erreicht hatte. Im Herbst 2025 war er auf ein Rekordhoch von gut 126.000 Dollar gestiegen.
Krypto-Aktien gefragt
Die Kryptorally macht am Donnerstag auch vor Krypto-Aktien nicht Halt: Die Strategy-Aktie gewinnt an der NASDAQ zeitweise 16,18 Prozent auf 143,12 US-Dollar. Das Coinbase-Papier steigt derweil 9,91 Prozent auf 192,30 US-Dollar./jsl/jkr/he
FRANKFURT (dpa-AFX)
Weitere Links:
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,163
|
0,0041
|
|
0,35
|Japanischer Yen
|
181,14
|
-2,7500
|
|
-1,50
|Britische Pfund
|
0,8597
|
0,0001
|
|
0,01
|Schweizer Franken
|
0,9388
|
-0,0035
|
|
-0,37
|Hongkong-Dollar
|
9,1174
|
0,0299
|
|
0,33
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stärker in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus - 26.000er-Marke zurückerobert -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen zum Handelsende gespalten
Der heimische Markt präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. An der Wall Street wurden Gewinne gemacht. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.