|Krypto-Marktbericht
|
28.02.2026 09:48:20
Kryptomarkt im Sinkflug: Israel-Iran-Konflikt sorgt für Panik bei Anlegern
Am Vormittag verbilligt sich der Bitcoin-Kurs zeitweise um 6,37 Prozent auf 63.654,18 US-Dollar. Auch Ethereum ist unter Druck und wird bei 1.854,95 US-Dollar gehandelt, was einem kräftigen Minus von 8,89 Prozent gegenüber dem Vortag entspricht. Ripple verzeichnet ebenfalls Verluste und fällt um 9,26 Prozent auf 1,28 US-Dollar. Solana muss stellenweise einen massiven Rückgang von 10,74 Prozent auf 78,12 US-Dollar hinnehmen.
Der deutliche Kursrückgang fällt mit der erneuten Eskalation des Konflikts zwischen Israel und dem Iran zusammen. Israel hat einen Präventivschlag gestartet, während nach Angaben von US-Präsident Donald Trump auch das US-Militär beteiligt ist. Die geopolitische Unsicherheit belastet die Finanzmärkte weltweit - und trifft den volatilen Kryptomarkt besonders stark.
Redaktion finanzen.at
Weitere Links:
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1806
|
0,0007
|
|
0,06
|Japanischer Yen
|
184,353
|
0,1830
|
|
0,10
|Britische Pfund
|
0,876
|
0,0007
|
|
0,09
|Schweizer Franken
|
0,9085
|
-0,0043
|
|
-0,47
|Hongkong-Dollar
|
9,2421
|
0,0120
|
|
0,13
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.