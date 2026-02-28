Kryptomarkt im Sinkflug: Israel-Iran-Konflikt sorgt für Panik bei Anlegern

Der Nahost-Konflikt zwischen Israel und dem Iran sorgt für Turbulenzen an den Kryptomärkten. Bitcoin, Ripple und andere Kryptowährungen geraten unter Druck und verzeichnen deutliche Kursverluste.

Am Vormittag verbilligt sich der Bitcoin -Kurs zeitweise um 6,37 Prozent auf 63.654,18 US-Dollar. Auch Ethereum ist unter Druck und wird bei 1.854,95 US-Dollar gehandelt, was einem kräftigen Minus von 8,89 Prozent gegenüber dem Vortag entspricht. Ripple verzeichnet ebenfalls Verluste und fällt um 9,26 Prozent auf 1,28 US-Dollar. Solana muss stellenweise einen massiven Rückgang von 10,74 Prozent auf 78,12 US-Dollar hinnehmen.

Der deutliche Kursrückgang fällt mit der erneuten Eskalation des Konflikts zwischen Israel und dem Iran zusammen. Israel hat einen Präventivschlag gestartet, während nach Angaben von US-Präsident Donald Trump auch das US-Militär beteiligt ist. Die geopolitische Unsicherheit belastet die Finanzmärkte weltweit - und trifft den volatilen Kryptomarkt besonders stark.

Redaktion finanzen.at