Kryptomarkt stabilisiert sich nach jüngster Marktturbulenz - Ölpreisschock scheint vorerst verdaut

Nach dem jüngsten Öl-Schock fangen sich die Krypto-Märkte wieder und hieven Bitcoin sowie Krypto-Aktien zurück auf grünes Terrain.

• Bitcoin, Ethereum und Co. erhohlen sich von Öl -Schock-Verlusten• Krypto-Aktien folgen auf grünes Terrain• Strategy legt bei Bitcoin weiter zu

Krypto-Kurse nach ölbedingten Rückgang mit Erholung

Nachdem der rasant steigende Ölpreis und die Eskalation im Iran die Finanzmärkte zunächst in eine Schockstarre versetzt hatten, zeichnet sich am Dienstag eine vorsichtige Erholung bei Bitcoin und Co. ab. Die Investoren beginnen damit, die veränderte Lage neu zu bewerten, nachdem Kryptowährungen zuvor im Sog einer allgemeinen Risikoaversion unter Druck geraten waren, wie Barrons erklärt.

"Bitcoin hat trotz der extremen Volatilität traditioneller Anlageklassen eine überraschende Widerstandsfähigkeit bewiesen", erklärte David Morrison, Analyst bei Trade Nation bereits am Montag laut IBD. "Die Bullen würden sich ermutigt fühlen, wenn Bitcoin die Marke von 70.000 US-Dollar schnell wieder überschreiten und dieses Niveau bei weiteren Kursrückgängen halten könnte."

Den Daten von CoinMarketCap nach erholte sich die Ur-Kryptowährung Bitcoin zeitweise um 1,64 Prozent auf 70.110,26 US-Dollar. Für den zweitgrößten Token Ethereum ging es derweil um 0,31 Prozent auf 2.039,37 US-Dollar rauf. Größtenteils unbewegt zeigten sich derweil Tether mit 1,00 US-Dollar. BNB zeigen sich mit einem Anstieg von 0,59Prozent auf 642,25 US-Dollar.

Die aktuelle Stabilisierung deutet darauf hin, dass die Märkte den ersten "Öl-Schock" verarbeiten. Dennoch bleibt die Situation fragil: Sollte der Verkaufsdruck bei Risikoanlagen aufgrund anhaltender geopolitischer Spannungen erneut zunehmen, könnten auch die Kryptomärkte wieder in Mitleidenschaft gezogen werden, so Barrons.

Krypto-Aktien ungleich

Auch Krypto-Aktien konnten zuletzt vermehrt zulegen, nachdem sich die wichtigsten Kryptowährungen von ihren jüngsten Kursverlusten etwas erholen konnten. Am Dienstag geht es jedoch in unterschiedliche Richtungen.

Die Papiere von Block zeigten sich im NYSE-Handel 0,12 Prozent höher bei 65,62 US-Dollar. Die Anteilsscheine von Coinbase fielen derweil im NASDAQ-Handel um 1,64 Prozent auf 196,52 US-Dollar. Die Strategy-Aktie verlor unterdessen um 0,35 Prozent auf 138,47 US-Dollar, während die Papiere von Riot Platforms 0,41 Prozent auf 14,64 US-Dollar abgaben.

Strategy kauft weiter Bitcoin

Trotz der massiven geopolitischen Verunsicherung durch den Iran-Krieg setzte Strategy (unter der Führung des Krypto-Optimisten Michael Saylor) seine aggressive Akkumulationsstrategie fort. Zwischen dem 2. und 8. März erwarb das Unternehmen weitere 17.994 Bitcoin für rund 1,3 Milliarden US-Dollar (Durchschnittspreis: 70.946 USD). Damit wächst der Gesamtbestand des weltweit größten institutionellen Halters auf beeindruckende 738.731 Token.

Redaktion finanzen.at