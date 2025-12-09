Kryptomarkt stagniert, zeigt sich aber leicht positiv!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Für den Kryptomarkt neigt sich ein spannendes Jahr mit zahlreichen Ausbrüchen und genauso Einbrüchen dem Ende entgegen. Auch vor wenigen Wochen war am Kryptomarkt förmlich noch ein Blutbad die Realität. In der Zwischenzeit geht es allerdings leicht aufwärts, wodurch aktuell eine Phase der Stabilisierung zu erkennen ist. Doch wie entwickeln sich die wichtigsten Kryptowährungen zum aktuellen Zeitpunkt?

Bitcoin steht knapp über 90.000 US-Dollar

Für den Bitcoin ging es in den vergangenen Tagen leicht aufwärts, wodurch ein größerer Sturz vorerst vermieden wird. Blickt man auf das Chart des Bitcoins, dann ist eindeutig festzustellen, dass sich der Altcoin in den vergangenen tagen oberhalb der wichtigen Kursmarke von 90.000 US-Dollar stabilisiert. Innerhalb der vergangenen sieben tage kommt die größte Kryptowährung damit auf eine positive Entwicklung von rund 4,5 Prozent, gefolgt von einer negativen Entwicklung in Höhe von 11,5 Prozent binnen eines Monats.

Ethereum legt 12 Prozent innerhalb von einer Woche zu

Für die zweitgrößte Kryptowährung im Kryptomarkt verliefen die vergangenen Wochen deutlich besser, denn innerhalb von einer Woche kommt der ETH-Token auf einen Kursgewinn von mehr als 12 Prozent. Direkt daran schließt sich allerdings auch ein Verlust von rund 8,5 Prozent im Kurs innerhalb von einem Monat an, was allerdings zunehmend abnimmt. Wichtig an dieser Stelle ist anzufügen, dass Ethereum mittlerweile wieder stabil oberhalb der wichtigen Support-Zone rund um 3.000 US-Dollar steht, in Verbindung mit einer Marktkapitalisierung von knapp über 375 Milliarden US-Dollar.

Ripple stabilisiert sich bei 2 US-Dollar

Auch für den XRP-Token geht es in den vergangenen Tagen leicht aufwärts, was dazu führt, dass sich der Altcoin knapp über der Marke von 2 US-Dollar stabilisiert. Mit Blick auf die Entwicklung der vergangenen sieben Tage steht der Altcoin bei einem leichten plus von rund 3 Prozent. Im Schnitt von einem Monat steht der XRP-Token allerdings noch immer bei einem Minus von 10 Prozent, in Verbindung mit einer Marktkapitalisierung von 125 Milliarden US-Dollar. Damit belegt der XRP-Token derzeit Platz 4 aller Kryptowährungen, gemessen an ihrer jeweiligen Marktkapitalisierung. Es könnte allerdings jederzeit deutlich in Richtung aufwärts gehen, in Verbindung mit der Genehmigung eines ersten Spot-ETFs in den USA, auf der Basis von Ripple.

Solana verliert 16,5 Prozent des Wertes binnen einer Woche

Für den SOL-Token verliefen die letzten Wochen deutlich schlechter als bei den meisten anderen Kryptowährungen. Innerhalb von einem Monat steht das Minus noch immer bei 16,5 Prozent, trotz einer zunehmenden Erholung in den vergangenen Tagen. Im Schnitt von einer Woche steht der Altcoin beispielsweise bei einem leichten Plus von 4,5 Prozent. Die Marktkapitalisierung liegt in diesem Zusammenhang bei 74 Milliarden US-Dollar, was derzeit Platz 7 aller Kryptowährungen bedeutet. Doch auch bei Solana gilt es zu berücksichtigen, dass es binnen kurzer Zeit deutlich aufwärts gehen könnte, im Zusammenhang mit der Genehmigung eines ersten Spot-ETFs in den USA, auf der Basis von Solana.

Bitcoin Hyper: Das alternative Investment zu den Altcoins!

Es besteht kein Zweifel daran, dass Bitcoin Hyper zu den aufstrebenden Kryptowährungen am Krypromarkt gehört. Das Potenzial, das damit in Verbindung steht, wird als äußerst hoch eingestuft. Ein wesentlicher Faktor dabei ist die derzeit noch geringe Marktkapitalisierung des Tokens, die bei initialem Börsenlisting im unteren Millionenbereich liegen wird. Im Vergleich dazu liegt die Marktkapitalisierung des Bitcoins bei rund 1,8 Billionen US-Dollar, die des Dogecoins liegt zudem bei rund 23 Milliarden US-Dollar. Entsprechend groß muss die Nachfrage sein, damit sich der Altcoin nochmals in seinem Wert verdoppelt. Experten gehen daher davon aus, dass der im Presale befindliche Token ein Potenzial von Faktor 100 mit sich bringt.

Doch es sollte nicht viel Zeit verstrichen werden, denn der Kaufpreis für einen Token steigt in regelmäßigen Abständen an, ein weiteres Mal bereits in rund zwei Tagen. Der Kauf selbst kann über die Projektwebsite in nur wenigen einfachen Schritten durchgeführt werden, die unterhalb dieses Abschnitts direkt verlinkt ist. Dabei gilt es zu beachten, dass der Zugriff auf die Tokens mit dem Börsenlisting einhergeht, von da an kann über die Tokens frei verfügt werden. Empfehlenswert ist es, die Tokens im Staking zu belassen und damit gleich doppelt in der Zukunft zu profitieren.

