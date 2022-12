Kryptomarkt trübt sich ein: Binance unter Verdacht und SBF von FTX in Arrest

Nach der großen FTX- und Alameda-Krise und deren Folgewirkungen für die Kryptowelt steht nun die nächste Kryptobörse unter Verdacht. So ist nun nach der ursprünglich zweitgrößten Exchange nun auch der mit Abstand größte Krypto-Handelsplatz unter Misstrauen geraten. Hinzu kommt die Verhaftung von Sam Bankman-Fried. Was ihnen genau vorgeworfen wird, wie weitreichend die Anschuldigungen sind und welchen Ausblick dies auf die Kryptomärkte wirft, wird in diesem Beitrag behandelt.

US-Staatsanwaltschaft stellt Binance und CEO Changpeng Zhao unter Verdacht

Vermutlich steht die wichtigste Kryptobörse Binance eine Anklage der US-Staatsanwaltschaft bevor. Die Vorwürfe unterstellen CZ dabei unter anderem die Umgehung von US-Sanktionen gegen den Iran. Dabei soll er seine Mitarbeiter dazu angewiesen haben, dass sie in diesem Zusammenhang auf besondere Geheimhaltungsregeln und Verschlüsselungstechniken zu achten haben sowie so wenig E-Mails wie möglich nutzen.

Darüber hinaus habe der CEO anscheinend absichtlich besonders schwache Anti-Geldwäsche-Kontrollen eingeführt, um möglicherweise betrügerischen Absichten genügend Spielraum zu bieten. In diesem Zusammenhang seien über 10 Milliarden US-Dollar von Kriminellen und Unternehmen abgewickelt wurden, um die US-Sanktionen zu umgehen.

Ein solches Vorgehen dürfte von den USA als äußert kritisch betrachtet werden. Schließlich nutzt sie das Finanzsystem als Machtinstrument, um andere Staaten wieder auf die von Amerika gewünschte Linie zu bringen. Dabei sanktioniert das Land auch gewöhnlich alle diejenigen, welche sich den Sanktionen widersetzen. Diese müssen dann meist nachgeben, da die USA in der Regel der wichtigere Wirtschaftsraum für sie ist.

Allerdings wurde bisher noch keine endgültige Entscheidung über die Anklage getroffen. Dennoch sind laut einer anonymisierten internen Quelle für die Staatsanwälte CZ und auch andere Führungskräfte Bestandteil der Ermittlung.

Jetzt mit fallenden und steigenden Kursen verdienen!

Sam Bankman-Fried in Arrest

Am heutigen Tage wurde dann auch noch Sam Bankman-Fried auf den Bahamas in Arrest genommen. Dies ließ der Generealstaatsanwalt der Bahamas bekanntgeben. Dabei geschah es auf Anweisungen der US-Regierung, welche eine Strafanzeige gegen SBF erhoben hatte. Außerdem wollen sie seine Auslieferung in das als Geschäftsbasis von FTX gewählte Land beantragen. Nach Aussagen des US-Staatsanwalts soll die Veröffentlichung der Anklage bereits morgen früh erfolgen.

Der neue FTX-CEO John J. Ray III, welcher zuvor den Enron-Skandal abgewickelt hatte, meinte, dass er noch nie ein solches Versagen in der Unternehmenskontrolle und ein vollständiges Fehlen vertrauenswürdiger Finanzinformationen erlebt habe.

Zu einigen der Anklagepunkte von Sam Bankman-Fried gehören die Vermischung von Kundengeldern von FTX mit seinem zweiten Unternehmen Alameda Research. Diese wurden dann zum Handel mit Hebel genutzt und waren massiven Verlusten ausgesetzt. Darüber hinaus habe es für 5 Mrd. viele Unternehmen und andere Anlagen erworben, welche möglicherweise einen geringeren Wert haben. Hinzu kommen Zahlungen und Darlehen an Insider über 1 Mrd. US-Dollar sowie die Bereitstellung von Geldern an unsicheren Drittbörsen als Market Maker und möglicherweise eine Verwicklung in den Hack.

Jetzt rechtzeitig vor Inflation schützen!

Folgewirkungen für die Märkte

Daher sind die Folgewirkungen für den Kryptomarkt wahrscheinlich von größerer Tragweite. Schließlich hat der Binance CEO in dieser Hinsicht Grenzen überschritten, welche er besser unberührt hätte lassen sollen. Denn neben der Geldpolitik ist vor allem die Geopolitik ein Bereich, in den Einmischung von unpolitischen Akteuren in der Regel äußert unerwünscht sind. Nach der vergangenen Betonung von Binance auf die eigene Sicherheit und Seriosität ist dies für viele Anleger vermutlich wie ein Schlag ins Gesicht. Zusammen mit den negativen Nachrichten um Sam Bankman-Fried könnte dies auch bei Binance zu einem Bank Run führen und dadurch massive Folgewirkungen auslösen.

Professionelle Handels- und Analysesoftware kann Investoren entscheidende Vorteile bei ihren Vermögensanlagen bieten. Eine besonders beeindruckende Lösung stellt die innovativste Presale- und Krypto-Analyseplattform Dash 2 Trade dar. Sie nutzt Big Data und künstliche Intelligenzen, um das nur schwer überschaubare Angebot an täglich neuen Assets, News und Analysen zu überwachen sowie die nötige Due Diligence durchzuführen. Somit sollen Anlegern künftig nicht mehr die lukrativsten Investmentideen sowie teuersten Gefahren entgehen.

Jetzt rechtzeitig D2T zum limitierten Vorteilsangebot sichern!