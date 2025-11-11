Kryptomarkt unter Druck: Alle Einzelheiten im Überblick!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Kryptomarkt steht derzeit deutlich unter Druck, wodurch es für die meisten Kryptowährungen in den vergangenen Tagen und Wochen teils deutlich abwärts ging. Auch wenn es in den letzten Stunden zu einer leichten Erholung gekommen ist, ist die Gefahr noch lange nicht vorbei. An dieser Stelle lohnt es sich, einen Blick auf die Entwicklungen der wichtigsten Kryptowährungen zu werfen.

Bitcoin fällt fast auf 100.000 US-Dollar zurück

Für den Bitcoin ging es in den letzten Tagen deutlich abwärts, zeitweise drohte sogar der Altcoin auf die wichtige Support-Marke von 100.000 US-Dollar zurückzufallen. Blickt man derzeit auf die Entwicklung der vergangenen sieben Tage, dann steht der Bitcoin bei einem Minus von rund 0,8 Prozent. Direkt daran schließt sich ein Verlust von 8,5 Prozent innerhalb eines Monats an. Auch wenn der Bitcoin bei knapp unter 104.000 US-Dollar steht, ist die Gefahr vor weiteren Verlusten keineswegs vorüber.

Ethereum pendelt rund um 3.500 US-Dollar

Die zweitgrößte Kryptowährung am Markt pendelt derzeit rund um einen Preis von 3.500 US-Dollar, welche zugleich einen wichtigen Support darstellt. Mit mehr als 14 Prozent fallen die Verluste innerhalb der vergangenen 30 Tage allerdings deutlich höher aus als beim Bitcoin. Betrachtet man zudem einen Monat zurückliegend, dann steht der Altcoin bei einem Minus von 1,8 Prozent. Der Großteil der Verluste stammt aus dem Abzug von Kapital aus dem institutionellen Bereich. Die Marktkapitalisierung liegt zudem bei 420 Milliarden US-Dollar.

Ripple zeigt sich zuletzt positiv

Der Altcoin Ripple schlug zuletzt eine andere Entwicklung ein, auch wenn er mit zeitweisen Verlusten zu kämpfen hat. Wirft man beispielsweise auch beim XRP-Token auf die abgelaufenen sieben Tage zurück, dann steht ein Plus im Preis von 6,8 Prozent in den Büchern. Die Entwicklung in 30 Tagen zeigt sich daran anknüpfend mit -2,2 Prozent leicht negativ, jedoch geringer, als bei den meisten übrigen Altcoins. Ein zentraler Punkt, der für Optimismus sorgt, ist in diesem Zusammenhang die ausstehende Genehmigung eines ersten XRP-Spot-ETFs.

Solana steht knapp über 150 US-Dollar

Der Altcoin Solana steht derzeit knapp über 150 US-Dollar und pendelt damit schon mehrere Tage rund um den Support. Damit zeigt der Altcoin zumindest einen leichten Aufwärtstrend bzw. eine leichte Stabilisierung. Trotzdem liegt der SOL-Token mit Blick auf die vergangenen 30 Tage bei einem Minus von noch immer 18 Prozent, in Verbindung mit einer derzeitigen Marktkapitalisierung in Höhe von 88 Milliarden US-Dollar. Die Entwicklung der vergangenen sieben Tage liegt zudem bei einem leichten Plus von zwei Prozent. An dieser Stelle gilt es allerdings anzufügen, dass sich die Situation rund um Solana sehr schnell ändern könnte. Das Stichwort lautet auch hier Spot-ETF. Möchte man den Experten und Analysten Glauben schenken, dann könnte es noch in diesem Jahr zu einer Auflage kommen.

