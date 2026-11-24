|Zinssorgen
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24.11.2026 07:25:00
Kryptomarkt verliert an Schwung: Bitcoin rutscht nach der NVIDIA-Rally wieder ab – Anleger ziehen Gewinne ein
Der Bitcoin war im Gleichschritt mit den Technologiebörsen nach dem Rücktritt von Huang vor weniger als zwei Wochen unter Druck geraten. Zweifel an der Rentabilität von KI-Investitionen waren gewachsen. Nach der Nachricht über seine Rückkehr setzte eine starke Gegenbewegung an den Technologiebörsen ein, von der auch der Bitcoin profitierte.
"Die Rückkehr von NVIDIA-Chef Jensen Huang könnte den fragilen Märkten ein Signal der Stabilität liefern", kommentierte Timo Emden, Chefmarktanalyst bei CapTrader. "In einem Börsenumfeld, das zwischen KI-Euphorie, Zinssorgen und Gewinnmitnahmen hin- und hergerissen ist, könnte dies die erhoffte Beruhigungspille sein."
Die jahrelang gefragte Digitalwährung steht seit einiger Zeit bei heftigen Schwankungen stark unter Druck. Im bisherigen Jahresverlauf sackte der Kurs deutlich ab. Zu Jahresbeginn hatte er noch über 90.000 US-Dollar gelegen. Zu dem Rückgang trugen auch die Erwartungen steigender Leitzinsen in den USA bei, nachdem die Folgen des Iran-Kriegs die Inflation immer weiter nach oben getrieben hatten.
/mis/jsl/jkr/stk
FRANKFURT (dpa-AFX)
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