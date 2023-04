Kryptos erstes Web3-Portal Launchpad startet Vorverkauf – 142.000 USD in einer Stunde

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Freitag, 28. April 2023 – Das Web3-Portal Launchpad (LPX) hat seinen Vorverkauf mit einem Paukenschlag gestartet und innerhalb weniger Minuten 142.000 Dollar umgesetzt. Der LPX-Token wird ab heute in der ersten Phase eines 10-stufigen Vorverkaufs für 0,035 $ verkauft. Wie der Name schon sagt, schafft Launchpad den einfachsten Weg, in die Welt der dezentralen Web3-Produkte und -Anwendungen einzusteigen.

Von Spielen bis hin zu einer Vielzahl von kommenden dezentralen Diensten, von Datenspeicherung und -austausch bis hin zu Ride Hailing, wird mit der Zeit alles durch Interaktion mit Launchpad und seinem LPX-Token verfügbar sein.

Lösung des Problems, wie man Web3 für alle zugänglich machen kann

Bis jetzt bedeutet Web3 für die durchschnittlichen Internet-Nutzer entweder gar nichts, oder wenn sie davon gehört haben, haben sie keine Ahnung, wie sie sich beteiligen können. Selbst für Krypto-Enthusiasten kann der Einstieg oft eine Herausforderung sein. Man muss die richtige Wallet finden, den richtigen Vermögenswert auf der richtigen Blockchain verwenden und gleichzeitig sicherstellen, dass man auf eine sichere Weise interagiert, die die eigenen Gelder nicht in Gefahr bringt.

Genau diese Art von Reibung behindert die Akzeptanz von Web3-Produkten. Die Selbstverwahrung ist eine großartige Idee, aber in der Praxis nur schwer auf benutzerfreundliche Weise umzusetzen. Dieses Hauptproblem löst Launchpad mit seiner Produkt- und Dienstleistungsfamilie.

Gewöhnliche Verbraucher finden Web3 einschüchternd, aber sie sind nicht allein. Unternehmen, die daran interessiert sind, sich in diesem Bereich zu engagieren, vielleicht zunächst, um eine jüngere Zielgruppe für ihre Marke und ihr Unternehmen zu gewinnen, bevor eine breitere Akzeptanz erfolgt, sehen sich mit ähnlichen Eintrittsbarrieren konfrontiert, vielleicht sogar mit noch größeren.

Der Schaden für die Marke eines Unternehmens durch die Partnerschaft mit einem Web3-Projekt, das entweder scheitert oder nicht die Erfahrung und das Produkt liefert, die es ursprünglich versprochen hat, könnte für eine Marke katastrophal sein. Launchpad (LPX) bietet Unternehmen einen vertrauenswürdigen Rahmen, der es globalen Marken wie Apple, Nike und Coca-Cola ermöglicht, auf einfache Weise Web3-Erlebnisse für ihre Kunden und Auftraggeber zu starten.

Sicherlich gibt es viele Plattformen, die den Einstieg in einen Web3-Dienst oder ein Web3-Erlebnis bieten, aber das sind alles nur Teilansätze. Keine dieser Plattformen hat den Anspruch, ein Portal für die gesamte Bandbreite der Möglichkeiten des Web3-Ökosystems zu sein, und damit ist der Weg frei für Launchpad (LPX).

Die Aufgabe von Launchpad besteht nicht nur darin, ein zentrales Portal zu werden, über das der Einzelne Produkte und Plattformen finden kann, die seinen Interessen entsprechen, sondern auch darin, das Engagement zu fördern, indem möglichst viele Reibungsverluste beseitigt werden.

Eine Web3-Wallet, die so einfach zu bedienen ist, dass Millionen von Menschen sie nutzen werden

Im Zentrum des Ökosystems steht die Launchpad Web3-Wallet. Getreu der Mission, die Benutzerfreundlichkeit in den Vordergrund zu stellen, müssen die Nutzer nur eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse angeben, um mit ihrer Wallet loszulegen.

Mit der Launchpad-Wallet können sich Benutzer nahtlos mit Web3-Diensten verbinden. Sie können auch Token tauschen, Vermögenswerte selbst verwahren, mit DApps (dezentralen Anwendungen) interagieren, sich bei Web3-Diensten anmelden und Web3-Erlebnisse durchsuchen.

Handel mit Hunderten von Vermögenswerten in der dezentralen Börse

Das Ökosystem umfasst auch eine dezentralisierte Börse (DEX), die Händlern aller Ebenen die Werkzeuge und Daten zur Verfügung stellt, die sie für einen erfolgreichen Handel benötigen. Für diejenigen, die neu im Handel sind, werden der einfache Einstieg und die verwertbaren Einblicke Millionen von neuen Nutzern anziehen. Die DEX wird Märkte für Hunderte von Anlagepaaren umfassen. In späteren Versionen wird es unbefristete Terminkontrakte für ausgewählte Anlagepaare geben. Eine Staking-Funktion für den $LPX-Token wird die Börsengebühren der Händler reduzieren.

Handelseinblicke, Analysen und Perpetuals

Launchpad bietet erstklassige Markt- und On-Chain-Daten für Token. So können Launchpad-Nutzer beispielsweise die Börsen mit der besten Liquidität (sowohl DEX als auch CEX) identifizieren, Investitionsmöglichkeiten finden und auf verwertbare Handelseinblicke von Top-Händlern zugreifen. Es gibt noch viele weitere Funktionen, die im Laufe der Zeit noch hinzugefügt werden sollen.

Wenn die Perpetuals und der Leverage eingeführt werden, haben Händler die Möglichkeit, ihre Positionen abzusichern und das Risiko plötzlicher Marktbewegungen zu begrenzen, dank des automatisierten Designs und der Sicherheit der dezentralen Börse von Launchpad. Launchpads DEX weist Ähnlichkeiten mit dYdX auf, wie z.B. die Zinsen, die Einleger (Staker) mit der Anlage von Geldern im Netzwerk verdienen können.

Da zentralisierte Börsen mit den Nachwirkungen des FTX-Ausfalls und dem ungünstigen Licht, das auf diesen Teil der Krypto-Industrie geworfen wurde, zu kämpfen haben, kommt Launchpads DEX genau zum richtigen Zeitpunkt auf den Markt. Das Potenzial des LPX-Kurses, sich auf die gleiche Weise wie dYdX zu entwickeln, ist immens.

Ergänzt wird die DEX durch ein voll funktionsfähiges API-gesteuertes Handelsterminal, in dem die oben erwähnten Erkenntnisse mit Hilfe von maßgeschneiderten Indikatoren, die auf die Bedürfnisse und Anforderungen jedes Nutzers zugeschnitten sind, zeitnah umgesetzt werden können.

Zugriff auf alle NFT-Marktplätze von einem Ort aus

Das Launchpad bietet auch eine Möglichkeit, auf allen NFT-Marktplätzen zu suchen, mit einem Kurationssystem, das in Echtzeit die am meisten nachgefragten NFTs anzeigt.

Die Nutzer werden in der Lage sein, Neuerscheinungen schnell zu identifizieren und ihre eigenen NFTs zu verwalten. Exklusive Angebote werden denjenigen zur Verfügung gestellt, die Blue-Chip-NFTs auflisten, einsetzen oder verwahren. Es wird auch eine dezentralisierte NFT-Börse geben. Die Gebühren auf der NFT DEX sind für Staker reduziert.

Web3-Vorverkäufe, P2E-Hub und die Metaverse Experience-Bibliothek

Zu den weiteren wichtigen Diensten gehören eine Web3-Vorverkaufsplattform und eine Drehscheibe für Play-to-Earn-Spiele (P2E). Projekte können ihre Token-Vorverkäufe auf Launchpad hosten, was einen optimierten Service für die Beantragung von Beiträgen über die Launchpad-Wallet bietet. Der Hosting-Service ist ein One-Stop-Shop für diejenigen, die schnell die besten Web3 Presales finden wollen.

Spiele sind einer der beliebtesten Sektoren in Krypto und wachsen schnell. Launchpad organisiert den P2E-Raum mit seinem P2E-Hub. Benutzer können umfangreiche Sammlungen von Spielen durchsuchen, ihre potenziellen Gewinne sehen und aktiv teilnehmen und andere live spielen sehen.

Zusätzlich zum P2E Hub beherbergt Launchpad eine Metaverse Experience Library, die es den Nutzern ermöglicht, jede Metaverse Plattform und Erfahrung, die sie wünschen, zu durchsuchen. Launchpad-User können Metaverse-Interaktionen genießen, um Unternehmen bei der Entscheidung zu helfen, welche die beste ist.

Launchpad (LPX) heute kaufen

Für Investoren, die nach einem Krypto-Projekt suchen, das ein Geschäftsmodell hat, das mehrere Branchen umkrempeln und Millionen von Nutzern an Bord holen kann, sollte Launchpad die erste Wahl sein. Das anfängliche Ziel des Teams ist es, 10 Millionen Nutzer für seine Plattform zu gewinnen. Das ist ehrgeizig, aber mit seiner innovativen Wallet und seinem Portal hat Launchpad das Zeug zum Erfolg. Wer den Anschluss nicht verpassen möchte, kann noch heute investieren.

Jetzt Launchpad (LPX) kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.