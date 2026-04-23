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WKN DE: A411ZL / ISIN: US09175A2069

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Kurstreiber KI 23.04.2026 23:46:00

Kryptowährung Ethereum: BitMine kontrolliert jetzt vier Prozent aller ETH-Coins - Tom Lee wagt super-optimistische Prognose

Kryptowährung Ethereum: BitMine kontrolliert jetzt vier Prozent aller ETH-Coins - Tom Lee wagt super-optimistische Prognose

Tom Lees Ethereum-Treasury-Unternehmen BitMine baut seine ETH-Bestände weiter aus. Der prominente Finanzanalyst stellt einen sagenhaften Kurssprung in Aussicht.

• BitMine baut ETH-Bestände kräftig aus
• Weitere Zukäufe geplant
• Tom Lee prognostiziert massiven Kursanstieg

BitMine Immersion Technologies gab Mitte April bekannt, dass seine Ethereum-Bestände 4,875 Millionen Token erreicht haben. Das entspreche 4,04 Prozent des gesamten ETH-Umlaufs von 120,7 Millionen Coins. Damit ist das Unternehmen nun einer der größten bekannten Ethereum-Halter weltweit.

"Der Iran-Krieg geht in seine siebte Woche und dieser Krieg bleibt der wichtigste Treiber der globalen Märkte. ETH ist nun das Asset mit der besten Performance seit Kriegsbeginn, mit einem Plus von 17,4 Prozent und einer Outperformance gegenüber dem S&P 500 um 1.830 Basispunkte. Und wir glauben, dass die Tatsache, dass ETH Gold um 2.743 Basispunkte übertrifft, zeigt, dass ETH der Wertspeicher in Kriegszeiten ist", kommentierte Thomas "Tom" Lee, Chairman des Board of Directors von BitMine, vor rund einer Woche diesen Meilenstein.

Weitere ETH-Käufe geplant

Geleitet von seiner Philosophie der "Alchemie der 5 Prozent" setzt das Unternehmen auf ETH als seine wichtigste Reservewährung. Mit dem jüngst vermeldeten ETH-Besitz habe BitMine somit in nur neun Monaten bereits 81 Prozent des Weges zur "Alchemy of 5 Prozent" zurückgelegt.

Tom Lee mit Mega-Kursprognose für ETH

Wie "BTC Echo" berichtet, zeigte sich Tom Lee auf der Paris Blockchain Week sehr optimistisch zu den Aussichten am Kryptomarkt. Da der Aktienmarkt seiner Meinung nach seien Boden bereits erreicht habe, dürften sich die digitalen Assets nun erholen. Insbesondere für Ethereum ist der Experte optimistisch und glaubt, dass die Nummer 2 hinter Bitcoin im kommenden Bullenzyklus auf über 60.000 US-Dollar klettern könnte. Zum Vergleich: Aktuell liegt der ETH-Kurs bei etwa 2.310 US-Dollar (Stand: 19.04.2026).

Als Kurstreiber macht Lee insbesondere die fortschreitende Tokenisierung von Vermögenswerten sowie den Aufstieg von "Agentic AI" aus. Seiner Ansicht nach gleiche die Digitalisierung des Finanzsystems der Innovation nach dem Ende des Goldstandards im Jahr 1971. Ethereum fungiere hierbei als wichtige Infrastruktur.

Außerdem sei die Blockchain für KI-Systeme die ideale Basis für das Identitätsmanagement und Mikrozahlungen, weil klassische Zahlungsdienstleister wie PayPal oder Visa für automatisierte Agenten weniger effizient seien.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.at

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