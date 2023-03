Kryptowährung mit disruptivem Potenzial für den Markt der Onlineumfragen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Ein neuer Memecoin hat seit seinem Start in diesem Monat bereits die ersten Meilensteine erreicht und befindet sich mittlerweile schon in der dritten Vorverkaufsrunde. Für den traditionellen Markt der Onlineumfragen bietet Love Hate Inu ein disruptives Potenzial und entscheidende Wettbewerbsvorteile, welche dem Projekt langfristig einige Marktanteile sichern könnten. Wie es Love Hate Inu mit seinem innovativen Konzept erreichen will und wie Investoren noch für kurze Zeit am besten von dem Presaleangebot profitieren können, soll nun im Folgenden vorgestellt werden.

Memecoin trifft auf revolutionäre Web3-Onlineumfragen

Mithilfe von blockchainbasierten Lösungen profitieren Onlineumfragen von Transparenz, Sicherheit, Robustheit, Anonymität und Verlässlichkeit der Daten. Ebenso wird mit dem innovativen Konzept von Love Hate Inu auch der Gefahr von Spam, Bots und Betrug begegnet.

Denn die Nutzer müssen sowohl über eine gute Historie verfügen als auch LHINU-Token auf die Umfragen staken, um somit überhaupt abstimmungsberechtigt zu sein. Die Sperrzeit beträgt dabei mindestens 30 Tage, sodass noch Zeit für finanzielle Bestrafungen aufgrund von unerwünschtem Verhalten bleibt.

Andererseits erhalten die ehrlichen und fairen Teilnehmer für ihre Leistungen ihre anteiligen Belohnungen entsprechend der Höhe des Stakingbetrags vergütet. Dies können entweder analoge oder digitale Verdienste sein, wie LHINU-Token, NFTs und Rabattcodes.

Somit können dann die Regierungen, Forscher und Unternehmen von einer höheren Seriosität der Umfragen und infolgedessen verbesserten Glaubwürdigkeit profitieren. Insbesondere in Zeiten der Twitterfiles können dabei zu kontroversen Themen, wie Andrew Tate, Donald Trump, Elon Musk, Corona, Ukrainekrieg, Klimawandel und weiteren möglicherweise besondere Einsichten gewonnen werden.

Dabei bietet sich Love Hate Inu ein attraktiver Markt. Denn die Onlineumfragen sollen im Jahr 2023 auf eine Marktgröße von 3,2 Mrd. US-Dollar kommen und ein jährliches Wachstum in Höhe von 14,6 % verzeichnen. Das disruptive Potenzial von Love Hate Inu könnte dem Projekt dabei langfristig einige Marktanteile gewinnen lassen.

Jetzt frühzeitig in Revolution der Onlineumfragen investieren!

Love Hate Inu Vorverkauf bereits in der dritten Phase

Bereits zu Beginn des Presales zeichnete sich eine starke Nachfrage nach Love Hate Inu ab. So wurden zeitweise alle 12 Stunden Token im Wert von 150.000 US-Dollar verkauft. Auf diese Weise konnte die Web3-Plattform für dezentrale Onlineumfragen und Meinungsforschungen bereits Finanzmittel in Höhe von mehr als 1,244 Mio. US-Dollar über den Vorverkauf einnehmen.

Während die LHINU-Token in der ersten Phase noch für einen Preis von 0,000080 US-Dollar angeboten worden sind, beträgt ihr Verkaufspreis mittlerweile schon 0,000095 US-Dollar. Dies entspricht Buchgewinnen in Höhe von 18,75 % für die ersten Investoren, bis zum Abschluss des Vorverkaufs am 8. Mai werden sie von einer Wertsteigerung von insgesamt 70,59 % profitiert haben. Aber auch von fortan können sich schnelle Anleger noch 52,63 % sichern.

Die einzelnen Vorverkaufsphasen laufen dabei jeweils 7,5 Tage und bieten jeweils 12,5 % der Gesamtversorgung an. Auf diese Weise können über den Presale insgesamt 90 % aller Token 100 Mrd. LHINU erworben werden. Somit sollen eine hohe Dezentralisierung ermöglicht und Rug-Pulls verhindert werden. Es müssen jedoch mindestens 10 LHINU gekauft werden, dafür gibt es im Gegensatz zu anderen Vorverkäufen keinerlei Sperrzeit.

Alle weiteren Details zum Presale sowie den einzelnen Vorverkaufsrenditen der jeweiligen Phase lassen sich unten in der Tabelle ablesen:

Vorverkaufsphase Tokenpreis Vorverkaufsrendite Tokenanzahl Token prozentual Finanzierungsziel Phasenenddatum 1 0,000085 71 % 11.250.000.000 12,50 % $956.250 (Soft Launch) + 7,5 Tage 2 0,000090 61 % 11.250.000.000 12,50 % $1.012.500 7,5 Tage 3 0,000095 53 % 11.250.000.000 12,50 % $1.068.750 7,5 Tage 4 0,000105 38 % 11.250.000.000 12,50 % $1.181.250 7,5 Tage 5 0,000115 26 % 11.250.000.000 12,50 % $1.293.750 7,5 Tage 6 0,000125 16 % 11.250.000.000 12,50 % $1.406.250 7,5 Tage 7 0,000135 7 % 11.250.000.000 12,50 % $1.518.750 7,5 Tage 8 0,000145 0 % 11.250.000.000 12,50 % $1.631.250 7,5 Tage Gesamt 90.000.000.000 100 % $10.068.750

Jetzt schnell Vorverkaufsangebot von Love Hate Inu sichern!

Release schon in diesem Jahr

Bei Love Hate Inu handelt es sich nicht nur um eine ferne Vision, sondern ein konkretes Geschäftskonzept, welches nicht erst wie einige Premium-Kryptogames nach 3 bis 5 Jahren erscheint. Stattdessen ist es ein konkretes Geschäftsmodell, von dem schon im zweiten Quartal des Jahres 2023 die ersten Abstimmungs-Demos erscheinen sollen. Dies ist auch dieselbe Zeit, in welcher die vielen geplanten Listungen noch einmal für weitere Kursanstiege durch zusätzliche Zuflüsse von Liquidität sorgen könnten.

Ab dem dritten Quartal werden dann auch schon die ersten Belohnungen über das Vote-to-Earn-Verfahren vergütet. Zudem wird ab diesem Zeitpunkt das Staking für das Stake-to-Vote unterstützt, damit die Nutzer überhaupt für die Umfragen abstimmungsberechtigt sind. Nur ein Quartal später können die Anwender bereits ihre ersten eigenen Meinungsforschungen über die Plattform durchführen. Zudem sollen auch einige internationale Marken für das Angebot gewonnen werden. Ebenso sind auch spätere Einbindungen in Metaversen geplant.

Jetzt vor Mainrelease rabattiert in LHINU investieren!

