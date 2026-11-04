|US-Zwischenwahlen
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04.11.2026 10:24:00
Kryptowährungen im Fokus: Bitcoin und Ether nehmen Wahlausgang in den USA gelassen
Dass die Märkte die Nachricht so ruhig aufnahmen, liegt Händlern zufolge vor allem daran, dass der Ausgang der Abstimmung an den Finanzmärkten keine Überraschung mehr war. Auf Krypto-Wett- und Prognoseplattformen wie Polymarket war ein Stimmenzuwachs der Demokraten bereits im Vorfeld mit Wahrscheinlichkeiten von teils über 90 Prozent nahezu vollständig eingepreist worden.
Gleichwohl bedeutet der Wahlausgang für die Krypto-Branche eine veränderte politische Gemengelage in Washington. In den maßgeblichen Ausschüssen des US-Kongresses - etwa im Bankenausschuss des Senats - dürften nun wieder Politiker den Ton angeben, die Digitalwährungen traditionell deutlich skeptischer gegenüberstehen als viele Republikaner. Branchenbeobachter rechnen daher damit, dass parlamentarische Vorstöße für industriefreundliche Regeln und Initiativen wie der "CLARITY Act" künftig auf deutlich größere Hürden stoßen werden.
/chd/DP/jsl
NEW YORK/WASHINGTON (dpa-AFX)
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