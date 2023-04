Kryptowährungen legen zu: Bitcoin kostet wieder mehr als 30.000 Dollar

Kryptokurse am Dienstagnachmittag.

Bitcoin ist am Nachmittag 30.178,53 US-Dollar wert. So stieg der Bitcoin-Kurs um 17:10 um 2,54 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 29.430,97 US-Dollar stand.

Mit dem Bitcoin Cash-Kurs geht es indes nach oben. Bitcoin Cash gewinnt 0,80 Prozent auf 132,70 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 131,65 US-Dollar an der Tafel standen.

Indessen verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 0,98 Prozent auf 2.095,18 US-Dollar. Am Vortag notierte Ethereum bei 2.074,91 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Litecoin-Kurs Zugewinne in Höhe von 2,95 Prozent auf 101,50 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 98,60 US-Dollar wert.

Zudem gewinnt Ripple am Dienstagnachmittag hinzu. Um 1,77 Prozent auf 0,5201 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ripple-Kurs bei 0,5111 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Cardano Gewinne verbuchen. Um 17:10 steigt der Cardano-Kurs um 1,96 Prozent auf 0,4428 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,4343 US-Dollar an der Tafel.

Nach 159,56 US-Dollar am Vortag ist der Monero-Kurs am Dienstagnachmittag um 1,26 Prozent auf 161,57 US-Dollar gestiegen.

Zudem legt IOTA zu. Um 1,87 Prozent verstärkt sich der IOTA-Kurs um 17:10 auf 0,2278 US-Dollar, nachdem IOTA am Vortag noch 0,2236 US-Dollar wert war.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,0026 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Nach 0,1041 US-Dollar am Vortag ist der Stellar-Kurs am Dienstagnachmittag um 0,97 Prozent auf 0,1051 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0411 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 17:10 auf 0,0418 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit kann Dash Gewinne verbuchen. Um 17:10 steigt der Dash-Kurs um 1,29 Prozent auf 59,22 US-Dollar. Am Vortag standen noch 58,46 US-Dollar an der Tafel.

Zudem gewinnt NEO am Dienstagnachmittag hinzu. Um 0,20 Prozent auf 12,97 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der NEO-Kurs bei 12,94 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at