KuCoin Prognose 2023: Oder gibt es bessere Alternativen?

Nach Angaben der chinesischen Handelsplattform mit Firmensitz in Hongkong nutzt weltweit jeder vierte Krypto-Besitzer die Dienstleistungen von KuCoin. Das Unternehmen wurde 2017 von Johnny Lee gegründet und verfügt derzeit über keine Regulierung. Trotzdem ist die Krypto-Börse sehr beliebt und betreut nach Unternehmensangaben weltweit über 20 Millionen Anleger. Der eigene Token, KuCoin Shares (KSC), wird derzeit mit 7,18 € gehandelt und liegt damit 5,30 % gegenüber dem Vortag im Plus.

Ausgezeichneter Support für Anfänger und Einsteiger

ERC-20 basierter nativer Token KuCoin

Auf lange Sicht ist KCS der Schlüssel zum gesamten Ökosystem

Utility-Token zur Zahlung von Handelsgebühren mit Rabatten bis zu 80 %

Was ist die KuCoin Exchange?

Die Handelsplattform bietet ein sehr großes Angebot an Währungspaaren und Kryptowährungen. Im Vergleich zu vielen anderen Handelsplattformen ist das Angebot mit über 300 Coins sehr beachtlich. Dabei können Trader nicht nur auf bekannte Kryptowährungen zurückgreifen, sondern auch auf weniger bekannte Coins wie beispielsweise Bumo, Electroneum oder OmiseGo.

We are proud to announce that our second Proof-Of-Reserves has been released!



This POR certifies that there are 1:1 on-chain reserves for all user assets, and users can also conduct independent verifications by visiting the link below — KUCOIN (@kucoincom) January 5, 2023

Key Facts über die KuCoin Exchange

Trading rund um die Uhr

In mehr als 200 Ländern verfügbar

Mehr als 20 Millionen Anleger weltweit

24h Handelsvolumen mehr als 5,89 Milliarden USD

Über 700 Kryptowährungen verfügbar

Einzahlung mit Kreditkarte, Überweisung, Apple Pay

Unter den Top 3 Börsen weltweit

Gebühren von unter 0,10 %

Kundenservice 24/7

Unterstützung durch Community in mehr als 20 Sprachen

Trading ab 1 USD möglich

Über 1.100 Handelspaare

Social-Trading-Option

Was ist der KCS Coin?

Tokeninhaber profitieren von Rabatten bei den Handelsgebühren auf der Plattform in Höhe von bis zu 80 %. Der KCS umfasst auch die Teilnahme am Token Sale auf der KuCoin Spotlight sowie LockDrop und BurningDrop auf der Plattform Pool-X. Wer sich für den Coin entscheidet, hat auch die Möglichkeit ein VIP zu werden.

Dafür müssen Trader nicht mehr über ein besonders großes BTC-Handelsvolumen verfügen. Mit dieser Entscheidung der Entwickler, ist es für VIPs leichter als bisher möglich, an die reduzierten Maker- und Taker-Gebühren zu gelangen.

Das Umlaufvolumen von KCS ist auf 200 Millionen Stück begrenzt und alle 3 Monate erfolgt ein Burning, bei dem das Team eine bestimmte Menge Token vom Markt zurückkauft und verbrennt. Diese Menge hängt immer vom vierteljährlichen Handelsvolumen der KuCoin Exchange ab. Mit der Vorgehensweise soll das zirkulierende Angebot an KSC auf 100 Millionen reduziert werden.

Wie funktioniert KuCoin Earn?

Unter der Kategorie KuCoin Earn finden sich auf der Handelsbörse zahlreiche Produkte wie Flexible Savings, Staking, Polkadot sowie ETH 2.0. Diese Produkte sind sowohl mit flexiblen als auch mit festen Laufzeiten verfügbar. Bei flexibler Laufzeit können Benutzer ihr Guthaben jederzeit einlösen. Bei Produkten mit fester Laufzeit werden die Finanzmittel erst bei Fälligkeit automatisch auf den Kundenkonto eingezahlt. Die bessere Rendite erzielen Kunden bei Produkten mit fester Laufzeit.

Auf der Staking-Plattform von KuCoin Earn können Benutzer einen auf Tron basierenden ERC-20 Token staken. Weitere angebotene Leistungen sind beispielsweise KuCoin Wealth, KCS Bonus und KuCoin Pool sowie Cloud Mining. Beim Cloud Mining greifen Kunden derzeit auf Bitcoin, Ethereum und Bitcoin Cash zu. KuCoin Wealth umfasst die Dienstleistungen des Unternehmens hinter der Exchange. Die angebotenen Produkte sind im Bereich von Optionen zu finden, die auch als strukturierte Finanzinstrumente bezeichnet werden.

KuCoin Shares KCS traden oder auf $MEMAG setzen?

Diese zwei Produkte könnten nicht unterschiedlicher sein, auch wenn sie beide aus dem Bereich der Kryptowährungen stammen. Während KCS ein nativer Token einer dezentralisierten Exchange ist, dient der auf dem US-Dollar Stablecoin basierte Utility-Token von Meta Masters Guild dem Zugang zur Plattform. Hinter beiden Formen steht ein direkter Mehrwert für Anwender, jedoch richtet sich KuCoin gezielt an die Kunden der Exchange, während sich $MEMAG für Anhänger von Multiplayer Games und Racing-Action eignet.

Alternative Exchanges sind LBank und eToro und wer mehr über die verschiedenen Anbieter wissen will, schaut beim Krypto Börsen Vergleich vorbei.

Mit KCS erhalten Trader Rabatte bei den Transaktionsgebühren auf der KuCoin Exchange. Mit MEMAG profitieren Anleger von dem frühen Stadium eines aufstrebenden Krypto-Projektes, dass sich dem Konzept dem Web 3.0 in Kombination mit Metaverse und einem neuartigen P2E-Ansatz gewidmet hat. Bei ersten Coin setzen Anleger auf das weitere Wachstum der Krypto-Handelsplattform. Beim zweiten Coin sehen Investoren aus dem Privatsektor großartige Chancen in neuen Trends am Gaming-Markt.

Was ist das Besondere an Meta Masters Guild?

Meta Masters Guild vereint das Metaverse mit den Funktionen eine dezentralen und freieren Internets, wobei die Blockchain als Basis des Tokens zum Einsatz kommt. Der Token basiert auf der Binance Smart Chain und ist an den Tether Stablecoin USDT gebunden, was für eine gewisse Kursstabilität sorgt. Das Multiplayer Online Racing Game spricht vor allem begeisterte Spieler und Nutzer von Karts und Rennstrecken an.

Die aufwendigen Grafiken in Meta Masters Guild sind hervorragend gestaltet und nehmen die Spieler, einzeln oder in der Gruppe, mit auf actiongeladene, abwechslungsreiche Strecken. Auf diesen können sich die Spieler gegeneinander herausfordern und ihre Leistungen messen. Wer fährt mit seinem Kart die beste Zeit ein, wer schafft die schnellste Runde? Der Spaß ist garantiert bei diesem Blockchain-Game und die besten Fahrer erhalten tolle Belohnungen in Form von NFT.

Wie und wo $MEMAG kaufen?

Der Vorverkauf ist in zwei zeitlich begrenzte Phasen aufgeteilt. Während der noch 6 Tage dauernden ersten Phase im Pre-Sales ist der Utility-Token $MEMAG für nur 0,007 USDT erhältlich. Während der zweiten Phase steigt der Preis pro Token auf 0,016 USDT. Sind alle Token verkauft und der Vorverkauf beendet, können Inhaber ihre Token anfordern. Der Transfer wurde im Vorfeld durch die Verbindung der Wallet mit der Webseite des Projektes sichergestellt.

Ist dieser Prozess abgeschlossen, geht das Projekt zum ersten Initial Exchange Offering, IEO. Der Preis für den MEMAG-Token beträgt zum ersten Handelstag 0,023 USDT. Das bedeutet, wer jetzt als Frühinvestors einsteigt, hat automatisch eine Wertsteigerung im Depot. Diese Vorgehensweise ist einzigartig am Markt und zeigt, dass die Entwickler genau wissen, was sie tun. Niemals sonst würden sie den Preis für das erste Listing derart hoch ansetzen, oder überhaupt im Vorfeld festlegen.

Das Team von Meta Masters Guild ist sich sicher, in absehbarer Zukunft das größte, mobile Gaming-Portal für das Web 3.0 zu sein. Wer einsteigen möchte und von spielbaren NFT sowie einer Community-getriebenen Spieleplattform profitieren will, kann dies für 0,007 USDT pro Token tun. Alles, was Sie dafür tun müssen, ist:

Download MetaMask für Desktop oder Trust Wallet für Mobil Kundenkonto mit Fiat aufladen Ethereum oder USDT kaufen Wallet verbinden Token am Ende vom Pre-Sales anfordern Hier geht’s direkt zum Vorverkauf von $MEMAG

Fazit: Zwei sehr unterschiedliche Coins, die jedoch eines gemeinsam haben: Einen echten Mehrwert für die Besitzer. Wer auf der KuCoin Krypto Exchange traden möchte, profitiert unter anderem von geringeren Transaktionsgebühren, was das Halten des Token KCS sinnvoll erscheinen lässt. Wer in ein noch junges Unternehmen investieren will und sich für Racing-Games auf Blockchain-Basis interessiert, ist möglicherweise der ideale Trader für den Krypto Pre-Sales von Meta Masters Guild.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFT bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie selbst in Kryptowährungen und versteht daher die Herausforderungen und Chancen für Kryptotrader.