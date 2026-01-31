|
31.01.2026 23:27:19
Kurs fällt seit Monaten: Bitcoin fährt sich im Langzeittief fest
Im Oktober erreicht Bitcoin sein Rekordhoch: 126.290 US-Dollar ist ein Bitcoin zu dem Zeitpunkt wert. Seitdem sieht es nicht gut aus für die Kryptowährung. Der Kurs bricht um mehr als ein Drittel ein.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1861
|
0,0000
|
|
0,00
|Japanischer Yen
|
183,609
|
0,0000
|
|
0,00
|Britische Pfund
|
0,866
|
0,0000
|
|
0,00
|Schweizer Franken
|
0,9164
|
0,0000
|
|
0,00
|Hongkong-Dollar
|
9,2664
|
0,0000
|
|
0,00
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.