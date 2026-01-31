31.01.2026 23:27:19

Kurs fällt seit Monaten: Bitcoin fährt sich im Langzeittief fest

Im Oktober erreicht Bitcoin sein Rekordhoch: 126.290 US-Dollar ist ein Bitcoin zu dem Zeitpunkt wert. Seitdem sieht es nicht gut aus für die Kryptowährung. Der Kurs bricht um mehr als ein Drittel ein.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

