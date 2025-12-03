Leichte Erholung am Kryptomarkt: alle Einzelheiten

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Für den Kryptomarkt geht es in den vergangenen Tagen leicht aufwärts, wodurch sich zunehmend Optimismus breit macht. Doch die Entwicklung ist zögerlich, nachdem es zuletzt zu überdurchschnittlichen Verlusten gekommen war. An dieser Stelle lohnt es sich, einen Blick auf die wichtigsten Entwicklungen am Kryptomarkt zu werfen.

Bitcoin stabilisiert sich über 90.000 US-Dollar

In den letzten Tagen drohte ein deutlicher Absturz beim Bitcoin, denn dieser hatte bereits an der unteren Kante zur wichtigen Preismarke von 80.000 US-Dollar tendiert. Bei einigen Anlegern und Investoren war die Panik bereits deutlich zu spüren. Doch es sollte anders kommen, denn mittlerweile steht der Bitcoin bei knapp über 92.000 US-Dollar, was eine positive Entwicklung von rund 5 Prozent innerhalb von einem Monat bedeutet. Direkt daran knüpft eine noch immer negative Entwicklung von mehr als 15 Prozent innerhalb eines Monats an. Die Marktkapitalisierung liegt in diesem Zusammenhang noch bei 1,83 Billionen US-Dollar.

Ethereum gleicht Verluste auf Wochenbasis vollständig aus

In den vergangenen Tagen ging es für Ethereum zunehmend aufwärts, womit sich der Altcoin knapp über 3.000 US-Dollar stabilisiert hat. Die Wohnentwicklung liegt damit bei einem leichten Plus von 3,3 Prozent, trotz Monatsverluste in Höhe von 14 Prozent. Vorrangig sind die Verluste auf den Abzug des Kapitals aus dem institutionellen Bereich zurückzuführen, in Form von Spot-ETFs. Die Marktkapitalisierung liegt damit noch bei 378 Milliarden US-Dollar, was rund die dreifache des XRP-Tokens bedeutet.

Ripple testet 2 US-Dollar an, doch der Support hält

Der XRP-Token fügt sich mit zahlreichen Verlusten an, die dazu geführt haben, dass der Altcoin die Preismarke von 2 US-Dollar angetestet hat, welche allerdings gehalten hat. Mittlerweile pendelt Ripple rund um einen Preis von 2,20 US-Dollar. Damit könnte es jederzeit dazu kommen, dass Ripple einen erneuten Versuch aufnimmt, die 2 US-Dollar anzutesten. Die Marktkapitalisierung liegt in diesem Zusammenhang bei 131 Milliarden US-Dollar, was Platz vier am Kryptomarkt bedeutet. Die Zulassung eines ersten Spot-ETFs könnte allerdings schnell dazu führen, dass es für den Altcoin in genau die entgegengesetzte Richtung geht.

Solana gibt 16 Prozent seines Wertes ab

Unter den Altcoins ist Solana die Kryptowährung, die in den vergangenen Tagen am meisten gelitten hat. Innerhalb von einem Monat hat der Altcoin mehr als 16 Prozent seines Wertes abgeben müssen. Auch im Wochenschnitt liegt der Verlust noch immer bei mehr als zwei Prozent. Doch auch bei Solana gilt es anzufügen, dass die Entwicklung innerhalb von nur kurzer Zeit eine vollkommen andere Richtung einschlagen könnte. Von einem aktuellen Kurs bei rund 140 US-Dollar könnte es im Anschluss der Initialen Zulassung auf 300 US-Dollar bis 400 US-Dollar gehen, was mehr als eine Verdopplung des Wertes und des Investments bedeutet. Doch es lohnt sich, einen Blick über den Tellerrand hinaus zu wagen. Das Stichwort lautet an dieser Stelle: Bitcoin Hyper!

Bitcoin Hyper: Die Investmentalternative!

Bitcoin Hyper gehört zu den jungen Token, denen derzeit ein sehr hohes Potenzial zugerechnet wird und zugleich für eine Innovation am Kryptomarkt sorgt. Ein wesentlicher Punkt für das hohe Potenzial des Newcomers ist die geringe Marktkapitalisierung des Tokens, die bei initialem Börsenlisting im unteren Millionenbereich liegen wird. Im Vergleich dazu liegt die Marktkapitalisierung des Bitcoins bei rund 1,8 Billionen US-Dollar. Entsprechend groß muss die Nachfrage sein, damit sich der Altcoin nochmals in seinem Wert verdoppelt. Experten gehen daher davon aus, dass der im Presale befindliche Tokens ein Potenzial von Faktor 100 mit sich bringt.

Doch es ist eine gewisse Schnelligkeit beim Kauf geboten, denn der Kaufpreis für einen Token steigt in regelmäßigen Abständen an, ein weiteres Mal bereits in rund einem halben Tag. Der Kauf selbst kann über die Projektwebsite in nur wenigen Schritten durchgeführt werden, die unterhalb dieses Abschnitts direkt verlinkt ist. Dabei gilt es zu beachten, dass der Zugriff auf die Tokens mit dem Börsenlisting einhergeht, von da an kann über die Tokens frei verfügt werden. Empfehlenswert ist es, die Tokens im Staking zu belassen und damit gleich doppelt in der Zukunft zu profitieren.

