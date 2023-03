Letzte Gelegenheit: Dieser Coin könnte in wenigen Tagen um 600 % steigen – ICO endet bald

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Derzeit herrscht wieder viel Bewegung am Kryptomarkt und nach vielen Negativschlagzeilen in den letzten Wochen, die sich negativ auf die Stimmung der Investoren ausgewirkt haben, scheint nun wieder Optimismus aufzukommen. Der Bitcoin steuert auf 30.000 Dollar zu und viele Altcoins haben schon mehrere hundert Prozent Steigerung hinter sich seit dem Jahreswechsel. In diesem bullischen Umfeld kommen auch wieder viele neue Krypto-Projekte und mit ihnen neuen Coins auf den Markt. Einer davon ist nur noch für 4 Tage im ICO erhältlich und wird schon in einer Woche auf BitMart gelistet. Ist hier im April mit einem Anstieg um 600 % zu rechnen?

Der Kryptomarkt wächst und wächst. Das bedeutet auch, dass regelmäßig neue Coins auf den Markt kommen. Davon sind bei weitem nicht alle erfolgreich, allerdings kommt es immer wieder vor, gerade bei neuen Coins, dass Investoren, die hier ein Händchen haben, innerhalb kürzester Zeit mehrere tausend Prozentpunkte an Rendite erhalten. Coins, die im ICO zu einem Fixpreis ausgegeben werden, können sich, nachdem sie an den Kryptobörsen gehandelt werden, schon bald als deutlich wertvoller heraussteigen und so schnell von ihrem Ursprungspreis auf ein Vielfaches ansteigen und sich auf hohem Niveau stabilisieren. Wichtig ist dafür, dass es sich um ein Projekt mit Zukunft handelt. Ein starker Markt und ein reales Problem, das man lösen kann, sind gute Voraussetzungen für so eine Entwicklung. C+Charge bringt beides mit.

Bei C+Charge positioniert man sich am Markt rund um die Elektromobilität. Da Fahrzeuge mit Verbrennermotoren schon in den nächsten Jahren in der EU verboten werden, liegt es auf der Hand, dass dieser Markt noch lange stark wachsen wird. Schon jetzt steigt die Zahl der neu zugelassenen Elektroautos Jahr für Jahr deutlich an. Allerdings kommt die Ladeinfrastruktur noch nicht ganz hinterher. Und hier setzt C+Charge an und löst ein reales Problem.

Unterschiedliche Betreiber von E-Tankstellen bieten bisher auch verschiedene Zahlungsmöglichkeiten an, was es für Fahrer zusätzlich erschwert, eine passende Ladesäule zu finden. Außerdem sind Störungen hier keine Seltenheit und oft werden Ladestationen angefahren, nur um vor Ort festzustellen, dass diese defekt sind. C+Charge möchte die Zahlung bei bestehenden E-Tankstellen vereinheitlichen und bequem per App mit dem CCHG-Token ermöglichen.

C+Charge App gestaltet Ladevorgang effizienter

Die App bringt zahlreiche Vorteile für Fahrer von Elektroautos mit sich. Die E-Tankstellen der teilnehmenden Partner liefern Daten in Echtzeit und zeigen so direkt an, wenn es irgendwo eine Störung gibt. So werden Betreiber der Ladesäulen schneller informiert und können Störungen teilweise sogar aus der Ferne beheben, Fahrer müssen nicht mehr umsonst hinfahren, wenn eine Station defekt ist.

Durch die Echtzeit-Datenübertragung ist es auch möglich, die Wartezeit an der Elektrotankstelle zu errechnen. Wer in seinem Radius zwei oder mehr Zapfsäulen zur Auswahl hat, kann sich so für die mit der kürzeren Wartezeit entscheiden und den Ladevorgang so deutlich effizienter gestalten.

Emissionsgutschrift für jede Ladung

Der Emissionshandel ist bisher unter großen Unternehmen ein gängiges Mittel, um die Klimaziele zu erreichen. Unternehmen, die weniger CO2 ausstoßen, als sie dürften, können ihr eingespartes Kontingent an die verkaufen, die mehr brauchen und die Umwelt mehr belasten. Unter Privatpersonen ist das bis jetzt nicht so. Wer CO2-neutral reist, der hat demjenigen gegenüber, der bei seiner Fahrt Benzin verbrennt, keinen Vorteil. Zumindest erhält er kein Geld für das Einsparen von CO2.

C+Charge möchte durch die Zusammenarbeit mit Flowcarbon und den Einsatz der Blockchain-Technologie genau das ermöglichen. Fahrer sollen für jede Ladung, die sie mit dem CCHG-Token mit der App bezahlen, die Möglichkeit haben, eine Emissionsgutschrift in Form eines Tokens zu erhalten. Dieser kann im Anschluss frei gehandelt werden. So wäre es möglich, dass Fahrer von E-Autos durch C+Charge schon bald einen Teil der Kosten für die Ladung ihrer Stromer zurückerhalten. Gelingt das, dürfte es nicht lange dauern, bis der CCHG nach dem Listing an den Kryptobörsen am 31. März eine Kursexplosion hinlegt. Ein Anstieg um 600 % könnte hier erst der Anfang sein – langfristig könnte der CCHG noch deutlich höher steigen.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.