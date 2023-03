Lido Kurs Prognose 📈 März 2023: Liquid Staking Token stETH von Lido zum Staking verwenden!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Als klar war, dass Ethereum seinen Konsens von Proof-of-Work auf Proof-of-Stake umziehen will, hatten einige Anleger die Sorge, nicht als Validator eingesetzt werden zu können, da der Mindestbetrag an ETH für sie zu hoch sein könnte. Sie sollten recht behalten, denn 32 ETH, so viel setzte Ethereum voraus, um eine Staking-Node betreiben zu können, sind trotz niedriger Kurse immer noch eine ganze Menge Geld.

Liquid Staking öffnet Markt für ETH-Staking

Lido bringt Liquidität in den DeFi-Markt

Anleger haben mehrfache Renditechancen

Fight Out basiert auch auf Ethereum

Der klassische Weg beim ETH-Staking

Durch die Sperrung der gestalkten ETH bis zur Freigabe durch das Shanghai Update kam eine weitere Schwierigkeit hinzu. Diese verstärkte sich noch einmal, da das Shanghai Update von Ethereum gerade noch einmal um mindestens 2 bis 4 Woche nach hinten verschoben wurde und jetzt für Ende März / Anfang April erwartet wird. In dieser Zeit kommt niemand an die gesperrten Token, auch nicht die Anleger, die über einen Staking-Pool am ETH-Staking teilgenommen haben.

Die Hinterlegung der Token bedeutet beim ETH-Staking nichts anderes, als dass das Netzwerk in der Zwischenzeit damit seine Sicherheit gewährleistet. Die hinterlegten ETH dienen als Sicherheit, dass sich die Validatoren solange aufrichtig verhalten und dem Netzwerk nicht schaden. Sie würden andernfalls die Sicherheitsleistung komplett verlieren. Für Kleinanleger aber ist die jetzt erneute Verschiebung des Updates umso ärgerlicher, da sie ebenfalls nicht auf ihre Investments zugreifen können.

Warten bis zum Shanghai-Update oder Lido nutzen

Anbieter wie Lido haben sich zur Aufgabe gemacht, eine adäquate Lösung für Privatanleger zu finden, die ihre Token in Staking-Pools oder als Validator-Nodes gesperrt haben. Denn dieses ungenutzte Kapital bedeutet zwar Sicherheit für das Netzwerk, aber auch fehlende Liquidität für die Börsen, denn der Anleger kann nicht mit diesen Token agieren.

Lido bietet einen Liquid Staking Token an, der dazu dient, einen Gegenwert zu den gesperrten Token darzustellen. Im Gegensatz zu den herkömmlichen Abläufen beim Staking kann der Anleger mit diesem Token weitere Finanzgeschäfte im DeFi tätigen. Werden die Token freigegeben, tauscht er die Lido Token einfach wieder zurück. Im Grunde handelt es sich um eine Sicherheit auf die bereits hinterlegte Staking-Sicherheit.

Was bedeutet das für die Anleger?

Wer ETH-Staking betreiben möchte, aber nicht a) über 32 ETH verfügt und b) über die gesperrten Token verfügen möchte, kann mit stETH von Lido ins DeFi-Ökosystem und Layer-2-Lösungen investieren und Handel betreiben. Liquid Staking bedeutet also:

Anleger verfügen über Liquidität auf Basis des gesperrten ETH-Staking stETH lässt sich für weitere Finanzgeschäfte im DeFi-Sektor verwenden Mehrfache Rendite möglich: 1) ETH-Staking und 2) Zinsen und Rewards mit stETH Zusätzliche Liquidität fließt in den Markt

Lido ist inzwischen auch für die folgenden Blockchains und ihre Staking-Rewards verfügbar:

Polygon

Solana

Polkadot

Kusama

Wie funktioniert Lido?

Lido wird von einer DAO verwaltet und gründete sich kurz nach dem Start von ETH 2.0 im Dezember 2020. Von da an war klar, dass jeder, der sich als Validator registrieren möchte, 32 ETH in den Staking-Pool legen muss. Investoren wie P2P Capital, KR1 und Semantic Ventures gründeten dann LIDO. Später kamen weitere Persönlichkeiten hinzu, wie Kain Warwick (Gründer von Synthetix), Banteg (Entwickler) und Julien Bouteloup (Gründer von Stake Capital). Ziel von Lida war die Bereitstellung einer Liquiditätslösung für die im ETH-Netzwerk gesperrten Token bei der Sicherheitshinterlegung für Validatoren und Staking-Pools.

Vorteile von Lido

Anleger können auch mit kleinen Beiträgen am Staking teilnehmen

Staking-Rewards werden von Lido in Echtzeit ausgezahlt

Mit dem Liquid Staking Token lassen sich weitere Finanzgeschäfte tätigen

Vollständig dezentralisiertes Netzwerk gesteuert von einer DAO

Hohe effektive Jahreszinsen für das Staking verfügbar

Lido Token im Verhältnis 1:1 zum gesperrten ETH Bestand

Ein weiterer wichtiger Aspekt von Lido ist das Hinzufügen von Liquidität in den DeFi-Sektor. Durch die Möglichkeit der Liquid Staking Token entsteht zusätzliche Liquidität, die sonst festgesetzt wäre und nicht für eine weitere Nutzung zur Verfügung steht. Mit dem Liquid Token von Lido sind weitere Geschäfte möglich, und darüber erhält der Markt zusätzliche Liquidität.

Lido dominiert den ETH 2.0 Staking-Markt mit über 80 % Marktanteil und verzeichnete innerhalb eines Jahres einen Anstieg von über 1.200 %. Im Lido Ökosystem befinden sich neben Curve, einem Tool für das Stablecoin Trading auf Ethereum, auch MakerDAO, eine Plattform für die Verwendung des stETH Tokens über eine Wallet im dezentralen Kreditgeschäft. Außerdem das Lido Referal Programm für DAO-geprüfte Partner, die 1 % der über sie gestakten ETH als Prämie erhalten.

Lido Kurs Prognose März 2023

Während viele anderer Wettbewerber zentralisiert sind, ist Lido eine vollständig dezentralisierte Plattform, die von einer DAO verwaltet wird. Das Projekt ist noch jung, aber hat sich als überaus erfolgreich erwiesen. Sein nativer Token, LDO, nimmt inzwischen Rang 30 der nach Marktkapitalisierung erfolgreichsten Kryptowährungen ein. Das ist nur 1,5 Jahre nach seiner Gründung ein beachtlicher Erfolg.

Der aktuelle Kurs von LDO liegt bei 2,20 € und zeigt sich in den letzten 7 Tagen leicht im Abwärtstrend. Von 2,63 € ging es auf nur 1,98 € innerhalb von einer Woche runter. In den letzten 24 Stunden erlebte der Token jedoch positiven Aufwind. Die Spanne im Chartverlauf der letzten 3 Monate zeigt deutlich das großartige Potenzial von Lido. Am 13.12.2022 lag der Kurs von LDO nur bei 1,0718 €.

https://coinmarketcap.com/currencies/lido-dao/

Seit dem Listing bei Coinmarketcap ist LDO von zahlreichen sehr hohen Ausbrüchen nach oben geprägt. Die Abschwünge waren jeweils nicht tief und nur von kurzer Dauer. Die Spitzen steil nach oben und mit mehreren Wiederholungen. Der Anfangskurs lag am 07.01.2021 bei 1,42 €. Die Marktkapitalisierung stieg in zwei großen Schüben deutlich an, und zwar einmal im April 2022 und zuletzt deutlich Anfang des Jahres.

Dieser Höhepunkt dürfte mit dem Annähern an das Shanghai Update zusammenhängen. Sind die Sperrfristen endlich beendet, ist es sehr wahrscheinlich, dass neue Anleger auf die Möglichkeit aufmerksam werden. Durch die gestiegene Liquidität des Protokolls werden weitere Investoren am ETH Staking teilnehmen.

LDO Kurs Prognose März 2023: Bis Ende des Monats liegt der Preis bei +3,50 €.

Statt Staking in Utility investieren

Deutlich einfacher können Investoren in Projekte wie Fight Out investieren. Sie kaufen einfach den Utility-Token $FGHT über die MetaMask Wallet oder die Trust Wallet. Laden Sie ihre Wallet einfach mit Fiat auf und kaufen Sie anschließend ETH oder USDT, da der Token an den Stablecoin von Tether gekoppelt ist. Anschließend registrieren Sie sich auf der Homepage von Fight Out und können dort, sobald der Vorverkauf am 31. März 2013 beendet ist, die Token anfordern.

Diese werden dann in ihre Wallet transferiert. Kurz danach geht der Token an die ersten Exchanges und steht dort der Öffentlichkeit für den ganz normalen Krypto Handel zur Verfügung. Sie profitieren jetzt noch von den niedrigen Tokenpreisen als Investor in der Frühphase. Fight Out im Pre-Sales kaufen und zum Frühinvestor werden!

Fight Out ist ein innovatives Fitness-Projekt, dass das Trainieren unabhängig von Fitness-Studios und ohne teure Verträge ermöglicht. Mit Krypto-Belohnungen wird die Motivation der Benutzer angeregt, die Community auf der Web 3.0 Plattform unterstützt sich gegenseitig. Professionelle Coachings stehen genauso wie Work-outs und individuelle Trainingspläne zur Auswahl. Der personalisierte Avatar überträgt per GPS alle Datens ins Metaverse.

Fazit: Lido stellt einen sehr innovative und vor allem anwenderfreundliche Lösung zur Verfügung, um den Markt für das ETH-Staking zu öffnen. Damit können viel mehr Menschen in Genuss der Staking-Rewards kommen, und sie müssen nicht die 32 ETH aufbringen. Außerdem gelangt so Liquidität, die andernfalls komplett gesperrt gewesen wäre, zusätzlich in den DeFi-Markt. Anleger, die sich nicht für das Staking interessieren, können in einen Krypto Pre-Sales investieren.

Die Projekte basieren häufig ebenfalls auf der Ethereum Blockchain und oft ist auch das Staking geplant. Fight Out revolutioniert darüber hinaus mit dem innovativen Geschäftsmodell die gesamte Fitness-Branche. Als Web 3.0 Plattform nutzt Fight Out auch das Metaverse und NFT. Der Utility-Token von FGHT steht derzeit im Pre-Sales zur Verfügung.

