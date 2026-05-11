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11.05.2026 21:13:02
Liquidity Is Surging And May Find Its Way To Scarce Assets Like Bitcoin
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Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
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1,1716
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0,0001
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0,01
|Japanischer Yen
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184,9315
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0,0015
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0,00
|Britische Pfund
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0,8667
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0,0002
|
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0,02
|Schweizer Franken
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0,9157
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-0,0001
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-0,01
|Hongkong-Dollar
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9,1756
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0,0025
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0,03