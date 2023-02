Litecoin Kurs Prognose: Beginnt jetzt die Halving Rallye?

Litecoin startet den Monat Februar auf eine erfreuliche Note, da die Kryptowährung in sattem Grün erstrahlt. Nach Angaben von CoinGecko hat der Token in den letzten Monaten einen beeindruckenden Anstieg um 34% verzeichnet, was auf einen kontinuierlichen und stetigen Aufstieg in Richtung des aktuellen Widerstandsniveaus hinweist.

Derzeit befindet sich Litecoin auf einem stetigen Aufwärtstrend und wird derzeit bei 95,99 $ gehandelt, was einen Anstieg von fast 11 % in den letzten sieben Tagen bedeutet. Darüber hinaus befindet sich LTC derzeit oberhalb der geformten $87-Unterstützung, was auf eine positive Zukunft für den Coin hindeutet. Es wird erwartet, dass die Stabilisierung dieser Unterstützung dazu beitragen wird, dass der Coin den Wert von $100 oder mehr erreicht.



Dies ist ein unglaublicher Anstieg gegenüber dem Tiefpunkt von 50 $, den LTC im November 2022 während des FTX-Crashes erreichte. Seitdem hat er um beeindruckende 89 Prozent zugelegt.

Die Gesamtmarktkapitalisierung von Litecoin liegt momentan laut Coinbase bei 7,00 Milliarden US-Dollar. Wenn es den Bullen gelingt, den aktuellen Widerstand zu überwinden, könnte Litecoin wieder das Kursniveau erreichen, das es im Mai 2022 hatte, was für Investoren und Händler mehr Spielraum für eine positive Kursentwicklung bieten könnte. Der Altcoin erlebt momentan eine bemerkenswerte Marktleistung und hat in den letzten Monaten viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Dies ist insbesondere auf die starke Akkumulation von Walen zurückzuführen, die den LTC-Preis allein in diesem Monat um 38 Prozent ansteigen ließen.

Litecoin befindet sich auf einem stetigen Aufwärtskurs und hat in den letzten Wochen eine erhöhte Unterstützung von großen Marktteilnehmern erfahren. Auf der Abwärtsseite bietet LTC eine solide Unterstützung bei 89,50 $, während er bei knapp 100$ auf starke Widerstände trifft.

In den letzten sechs Monaten haben die Litecoin Whales, die zwischen 100-10.000 $ LTC besitzen, ihren Bestand um fast 5 Prozent erhöht. Die Wale haben insgesamt 1,15 Millionen weitere Coins erworben. Auch die jüngste Zunahme der über 1 Million US Dollar Transaktionen von Whales legt nahe, dass diese Anlegergruppe in den Litecoin investiert und ihre Bestände aufstockt, was wiederum auf eine wachsende Zuversicht in die Zukunft hinweist. In den vergangenen beiden ähnlich großen Whale-Aktivitäten stieg der Kurs um 37 bzw. 33 Prozent.

Ein weiterer bedeutender Faktor für die anhaltende Rallye von Litecoin ist das bevorstehende Halving, das im August 2023 eintreten solll. Experten erwarten, dass der Kurs von Litecoin in den kommenden Monaten weiter steigen wird, mit Kurszielen von 150 Dollar oder mehr.

Auch Miner scheinen sehr optimistisch zu sein

Die Rechenleistung des Blockchain-Netzwerks von Litecoin hat in den letzten Wochen ein unglaubliches Wachstum verzeichnet. Am Höhepunkt am 28. Dezember stieg die Rechenleistung innerhalb eines Monats um 38 Prozent auf 746,11 Terahash pro Sekunde. Zum heutigen Stand, dem 1. Februar, liegt die Hashrate von Litecoin bei 676.06 TH/s.

Nicht nur die Hashrate hat sich gesteigert, auch die Mining-Difficulty von Litecoin erreichte heute einen neuen Höchststand von 24.049 M. Alles in allem hat Litecoin in diesem Monat an der Markt-Rallye teilgenommen und belegt nun aufgrund seiner Marktkapitalisierung den 13. Platz unter den Kryptowährungen.

Litecoin als vorzeige Altcoin bei Mastercard

Litecoin hat einen guten Ruf als eine der zuverlässigsten Kryptowährungen auf dem Markt erworben. Laut BitPay, der ältesten Kryptozahlungsplattform, hat LTC zwar nicht die Marktführerschaft von Bitcoin als Zahlungsmittel übernommen, aber es hat sich zu einem Muss für Krypto-Enthusiasten entwickelt, die von den traditionellen Finanzen zu den Kryptowährungen wechseln wollen.

LTC wird immer allgegenwärtiger, da Unbanked und Mastercard eine Partnerschaft eingegangen sind, um die Litecoin Card einzuführen. Die Karte, die sowohl in Europa als auch im Vereinigten Königreich verfügbar sein wird, hat das Potenzial, über 84% der europäischen Bevölkerung zu erreichen und könnte ein Katalysator für die breite Akzeptanz von Kryptowährungen auf der ganzen Welt werden.

Now you have full access to your Litecoin Card in Litewallet just in time for our EU and UK users.https://t.co/e78ESG61SD — Litewallet® (@Litewallet_App) January 31, 2023

Mastercard geht mit seiner neuesten Initiative einen bedeutenden Schritt in die Welt der Kryptowährungen und DeFi-Technologien. Dies wurde von Christian Rau, dem Senior Vice President von Mastercard Europe’s Fintech and Crypto Enablement arm, bestätigt. Laut Rau bietet die Initiative ihren Kunden die Freiheit und Flexibilität, ihre Zahlungen auf die von ihnen bevorzugte Art und Weise durchzuführen. Dies ist eine wichtige Entwicklung für die Branche, da es den Kunden die Möglichkeit gibt, ihre Finanzen auf eine Weise zu verwalten, die ihren Bedürfnissen und Vorlieben entspricht.

Zudem ist dies nicht das erste Mal, dass Mastercard in die Kryptowährungswelt eintritt. Vor kurzem wurde bekannt gegeben, dass das Unternehmen gemeinsam mit Binance eine Prepaid-Kryptokarte auf den Markt bringen wird. Die Karte, die als „Binance Card“ bezeichnet wird, soll in den kommenden Wochen erhältlich sein.



Die neueste Entwicklung rund um die Kryptokarte von Litecoin könnte für eine positive Wirkung auf den Preis sorgen, da sie eine höhere Nachfrage auslösen könnte. Dies könnte auf lange Sicht für Investoren und Händler interessant sehr sein.

