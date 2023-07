Litecoin Kurs Prognose: So beeinflussen Wal-Aktivitäten und das bevorstehende Halving den LTC-Markt

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Trotz eines jüngsten Rückgangs von 0,5 % in den letzten 24 Stunden zeigt Litecoin (LTC) immer noch Anzeichen einer möglichen Erholung. Während die Kryptowährung innerhalb der letzten Woche um 8,5 % gefallen ist, ist sie im letzten Monat um 10 % gestiegen und hat im letzten Jahr um bemerkenswerte 63 % zugelegt. Doch wie könnten die aktuellen Marktaktivitäten und das bevorstehende Halving-Event den zukünftigen Litecoin Kurs beeinflussen?

Marktindikatoren und der aktuelle Stand des Litecoin

Im Rahmen der jüngsten Marktbewegungen von Litecoin (LTC) ist es wichtig, eine Reihe von Indikatoren zu betrachten, die Aufschluss über die gegenwärtige Position und mögliche zukünftige Bewegungen der Kryptowährung geben können. Zunächst einmal ist festzustellen, dass der Litecoin-Preis in den letzten 24 Stunden um 0,5 % auf $92,40 gesunken ist. Dies markiert einen Rückgang von 8,5 % innerhalb der letzten Woche. Trotz dieses jüngsten Rückgangs hat Litecoin in den letzten 30 Tagen immer noch eine positive Performance von 10 % verzeichnet und ist im letzten Jahr um bemerkenswerte 63 % gestiegen.

Inmitten dieser Kursbewegungen ist das Handelsvolumen von LTC auf über $450 Millionen gestiegen. Dies ist ein klares Zeichen für eine erhöhte Marktbeteiligung und könnte ein Indikator dafür sein, dass der Coin möglicherweise bald eine Erholung erfahren könnte.

Der Blick auf den Relative-Strength-Index (RSI) von LTC, welcher einen Wert nahe 50 aufweist, deutet darauf hin, dass der Coin möglicherweise an Schwung gewinnt. Nur wenige Tage zuvor lag der RSI noch näher bei 30, sodass die aktuelle Erholung auf eine mögliche Fortsetzung des Aufwärtstrends hindeuten könnte.

Eine weitere wichtige Kennzahl, die beobachtet werden sollte, ist der gleitende Durchschnitt über 30 Tage, der kürzlich unter den 200-Tage-Durchschnitt gefallen ist. Dies deutet darauf hin, dass Litecoin möglicherweise kurz davor steht, einen Boden zu finden und wieder Gewinne zu verzeichnen.

Die Rolle der Wale: Große LTC-Transfers und die Auswirkungen auf den Markt

In der Krypto-Welt spielen „Wale“ – große Investoren, die erhebliche Mengen einer Kryptowährung halten – eine entscheidende Rolle in der Dynamik des Marktes. Insbesondere im Kontext von Litecoin (LTC) sind in den letzten Tagen einige bemerkenswerte Transaktionen beobachtet worden, die darauf hindeuten, dass Wale sich darauf vorbereiten, ihre Bestände abzustoßen oder dies bereits tun.

Konkret haben einige bedeutende LTC-Transfers zu Börsen stattgefunden, was typischerweise ein Zeichen dafür ist, dass Wale verkaufen oder zumindest den Verkauf in Betracht ziehen. Diese Bewegungen haben zweifellos einen Einfluss auf das erhöhte Handelsvolumen von LTC, das wir derzeit beobachten. Es ist jedoch wichtig zu bemerken, dass dieses Volumen eher auf Händler zurückzuführen ist, die versuchen, ihre LTC-Positionen zu verkaufen, als auf neue Käufer, die den Markt betreten.

Diese Aktivität könnte als bearish für LTC interpretiert werden, da sie auf einen möglichen Überschuss an Verkäufern im Vergleich zu Käufern hindeutet. Deshalb könnte es gut sein, dass wir LTC in der nahen Zukunft weiter fallen sehen, bevor eine Erholung einsetzt.

Dennoch gibt es auch Hinweise darauf, dass das bevorstehende Halving von Litecoin – eine periodische Reduzierung der Belohnung für das Mining der digitalen Münze – eine Erholungsrallye auslösen könnte. Obwohl es möglich ist, dass dieses Ereignis bereits vom Markt eingepreist wurde, ist es wahrscheinlich, dass LTC irgendwann in den nächsten 12 Tagen Gewinne verzeichnen wird.

Letztlich hängt viel davon ab, wie sich die Wal-Aktivitäten in den kommenden Tagen und Wochen entwickeln. Es wird entscheidend sein, diese Bewegungen genau zu beobachten, um ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, wie sie den LTC-Preis und den allgemeinen Markt beeinflussen könnten.

Ein Blick in die Zukunft: Litecoin-Prognose im Kontext des bevorstehenden Halving-Events und der aktuellen Marktstimmung

Das bevorstehende Halving von Litecoin hat die Aufmerksamkeit von Investoren und Marktteilnehmern auf sich gezogen. Diese geplante Reduzierung der Belohnungen für das Mining von Litecoin tritt etwa alle vier Jahre ein und hat in der Vergangenheit oft eine Aufwärtsbewegung im Preis der Münze ausgelöst. Dieses Mal findet das Ereignis Anfang August statt und könnte somit eine entscheidende Rolle bei der zukünftigen Kursentwicklung von Litecoin spielen.

Only 12 days till the Litecoin Halving! https://t.co/HEHZq5wsRk pic.twitter.com/ne19VR4mwL — Litecoin Foundation (@LTCFoundation) July 21, 2023

Zurzeit wird Litecoin für etwa $92 gehandelt, aber einige Marktbeobachter glauben, dass der Preis in der Lage ist, in naher Zukunft wieder $100 zu erreichen und sogar bis auf $110 zu steigen, sobald das Halving eintritt. Diese Prognose stützt sich auf die Tatsache, dass solche Ereignisse in der Regel ein Signal für Knappheit sind, was oft zu einer erhöhten Nachfrage und somit zu einem höheren Preis führt.

Allerdings gibt es auch weniger optimistische Stimmen. Einige Akteure, darunter der erfahrene Krypto-Trader DonAlt, sind vorsichtiger und weisen darauf hin, dass Litecoin in der Vergangenheit nach Halvings oft bedeutende Korrekturen erfahren hat. Er glaubt nicht, dass das kommende Halving Litecoin zu neuen Höhen in 2023 führen wird, obwohl er darauf hinweist, dass er beabsichtigt, Litecoin wieder in 2026 anzuhäufen, im Vorfeld des nächsten geplanten Halvings.

BTC20 – die aktuell beste und vielversprechendste Alternative zum Litecoin

Angeführt von der Theorie, dass Litecoin (LTC) möglicherweise nicht unmittelbar vor großen Gewinnen steht, suchen einige Händler nach alternativen Anlagemöglichkeiten in neuen Kryptowährungen, insbesondere solchen, die noch nicht ihre ersten großen Kursanstiege verzeichnet haben. Eine dieser vielversprechenden Alternativen ist BTC20.

Es handelt sich hier um einen neuen ERC-20 Token, der eine Ethereum-basierte Version von Bitcoin darstellt. Das Besondere an BTC20 ist, dass der Coin gestaked werden kann, um passives Einkommen zu generieren. Der Verkaufsstart für dieses neue Token hat vor wenigen Tagen begonnen und hat bereits mehr als 500.000 US-Dollar aufgebracht, was das wachsende Interesse des Marktes an dieser neuartigen Kryptowährung unterstreicht.

Interessanterweise bietet der Verkaufsstart insgesamt 6,05 Millionen BTC20 zu einem Festpreis von 1 US-Dollar an. Dies gibt Investoren die Möglichkeit, sich eine Position zu sichern, die sie möglicherweise bei Bitcoin verpasst haben, als dieser noch für nur 1 US-Dollar gehandelt wurde.

Wie der ursprüngliche Bitcoin wird auch BTC20 eine maximale Gesamtmenge von 21 Millionen haben, wobei der Rest des Angebots über einen Zeitraum von 120 Jahren durch Staking-Belohnungen generiert wird. Diese begrenzte und schrittweise freigegebene Menge macht BTC20 genauso deflationär wie BTC selbst. Allerdings bietet es den zusätzlichen Vorteil, dass die Inhaber durch Staking Gewinne erzielen können.

Diese Eigenschaft erklärt, warum es bereits gelungen ist, in nur wenigen Tagen mehr als eine halbe Million Dollar aufzubringen. Neue Investoren können an dem Verkauf teilnehmen, indem sie die offizielle BTC20-Website besuchen und ihre Software-Wallets verbinden.

BTC20 kann mit ETH, USDT oder Fiat-Währung erworben werden. Obwohl der Preis des Tokens während des Verkaufs auf 1 US-Dollar festgelegt ist, könnte er kurz nach dem Verkauf leicht stark ansteigen. Die Kombination aus begrenztem Angebot, der Möglichkeit des Stakings und der starken Marktreaktion auf den Verkaufsstart macht BTC20 zu einer spannenden Alternative zu Litecoin und zu einer Kryptowährung, die man im Auge behalten sollte.