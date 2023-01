Litecoin Kurs Prognose: Stehen wir vor einer Halving-Rallye?

Litecoin, oft als LTC bezeichnet, ist eine digitale, peer-to-peer Kryptowährung, die in eine Open-Source-Software integriert ist. Es ähnelt dem Bitcoin-System in technischer Hinsicht und basiert auf einem Open-Source-Verschlüsselungsprotokoll. Transaktionen, Bilanzen und Ausgaben werden von einem Peer-to-Peer-Netzwerk verwaltet und die Erstellung von Litecoin erfolgt auf Basis einer kryptographischen Hash-Funktion, genannt Mining. Litecoin kann sowohl gegen Bitcoin als auch gegen Fiat-Geld ausgetauscht werden und der Austausch erfolgt in der Regel über Online-Börsen.

Die Kryptowährungsmärkte erleben derzeit einen Aufschwung, mit vielen führenden Altcoins, die im grünen Bereich notieren. Insbesondere Litecoin (LTC) hat in den letzten 30 Tagen einen Anstieg um fast 30% verzeichnet. Doch die Frage, die sich Anleger stellen, ist, ob LTC weitere Gewinne bringen wird.

Branchenexperten und Analysten glauben, dass LTC das Potenzial hat, seinen Wert in den kommenden Monaten mindestens zu verdoppeln.

#Litecoin has been printing the same consolidation pattern as in 2020. Going into the halving, will the same uptrend follow for $LTC? All-time high coming #LTC pic.twitter.com/Y44cCIuZVo — Sashimi Nagasaki (@JoaoDevesa) January 13, 2023

Das bevorstehende Halving im August 2023

Das anstehende Litecoin-Halving im August 2023 ist ohne Frage ein wichtiges Ereignis für Anleger und Interessenten der Kryptowährung. Es handelt sich hierbei um eine geplante Reduktion der Litecoin-Ausgabe, die alle vier Jahre stattfindet und in dem Code von Litecoin fest verankert ist. Durch dieses Halving wird die Angebotsmenge von Litecoin künstlich verknappt, indem die Anzahl der pro Block ausgegebenen LTCs von 12,5 auf 6,25 reduziert wird.

Das in den Code eingebettete Halving fungiert als eine Art Geldpolitik des Litecoin-Ökosystems. Das gesamt maximale Angebot an LTCs ist auf 84 Millionen Einheiten begrenzt.

Was sagen die Experten dazu?

Experten und Analysten, erwarten eine bullische Performance bei LTC in den nächsten Monaten vor dem Halving-Event. Die Mining Difficulty welche seit September des Vorjahres immer wieder All Time Highs macht, scheint das Interesse am Coin zu bestätigen.

Litecoin mining difficulty is hitting new highs!

Difficulty is a variable measure of how difficult it is to find a hash below a given target. An important metric for mining & how the truly decentralized #Litecoin network controls new coin issuance. $LTC https://t.co/Rsz0stsW2K pic.twitter.com/pZVL0MKAoh — Litecoin Foundation (@LTCFoundation) January 19, 2023





Das Halving-Event bei Litecoin, auch als Halbierung bekannt, führt wie schon gesagt dazu, dass weniger neue Litecoins auf den Markt kommen und somit der Coin knapper und potenziell wertvoller wird. „Rekt Capital“ geht davon aus, dass LTC vor den Halbierungen immer explodiert ist und auch diesmal das bullische Momentum vor dem Halving aufrecht erhalten wird.

Der pseudonyme Trader geht in einer aktuellen Litecoin-Analyse davon aus, dass die LTC-Vor-Halving-Rallye länger dauern könnte als die vorherige Rallye und sieht Anzeichen für ein LTC-Top Anfang/Mitte des zweiten Quartals. Er prognostiziert, dass Litecoin bis August bis zu 170 Dollar erreichen könnte, was einer kanpp 100% starken-Rallye entspricht, verglichen mit dem aktuellen Kurs von knapp 85 Dollar.

Das Halving-Event kann dazu führen, dass Anleger die bevorstehende Reduktion der Angebotsmenge, die als „künstliche Angebotsverknappung“ bezeichnet wird, vorwegnehmen und dies in ihre Preisvorstellungen einbeziehen. Dies kann dazu führen, dass der Kurs von Litecoin im Vorfeld des Halvings steigt. Einige Anleger sehen in Kryptowährungen wie Litecoin eine Alternative zu traditionellen Fiat-Währungen, die als inflationär gelten und deren Wert durch die Geldpolitik der Zentralbanken beeinflusst werden kann. In Ländern mit einer unzuverlässigen und inkonsequenten Geldpoltik wie etwa in Argentinien, der Türkei oder Libanon könnten Anleger verstärkt auf Krypto-Assets wie Litecoin ausweichen, um einem großen Kaufkraftverlust zu entgehen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Litecoin (LTC) aufgrund seiner technischen Ähnlichkeiten zu Bitcoin und dem geplanten Halving im August 2023 ein vielversprechendes Investment für Anleger darstellen kann. Branchenexperten und Analysten gehen davon aus, dass LTC das Potenzial hat, seinen Wert in den kommenden Monaten mindestens zu verdoppeln. Das Halving-Event, bei dem die Angebotsmenge von Litecoin künstlich verknappt wird, kann sich in der Vergangenheit als starker Einflussfaktor auf den Kurs des Coins erwiesen haben. Auch die Mining Difficulty, die seit September des Vorjahres immer wieder All Time Highs erreicht, scheint das Interesse an Litecoin zu bestätigen. Insgesamt sollten Anleger jedoch immer daran denken, dass Kryptowährungen ein riskantes Investment sind und sie sich vor einem Kauf gründlich informieren sollten.

