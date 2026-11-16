|Rentable LTC-Investition?
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16.11.2026 11:03:13
Litecoin: So hätte sich eine Investition von vor 10 Jahren ausgezahlt
Litecoin notierte am 15.11.2016 bei 3,920 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2 551,02 LTC im Depot. Da sich der Kurs von LTC-USD gestern auf 45,54 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 116 171,53 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1 061,72 Prozent vermehrt.
Bei 40,88 USD erreichte LTC am 25.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 95,63 USD und wurde am 18.11.2025 erreicht.
Redaktion Finanzen.net
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