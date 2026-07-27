Litecoin: So lukrativ wäre ein Investment von vor 10 Jahren gewesen

Das wäre der Gewinn bei einer frühen Investition in Litecoin gewesen.

Am 26.07.2016 lag der Kurs von Litecoin bei 3,990 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in LTC investiert hätte, befänden sich nun 250,63 Litecoin in seinem Portfolio. Mit dem LTC-USD-Kurs von gestern gerechnet (47,82 USD), wäre die Investition nun 11 984,50 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1 098,45 Prozent vermehrt.

Am 25.06.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 40,88 USD. Am 13.08.2025 erreichte Litecoin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 130,96 USD.

Redaktion finanzen.net