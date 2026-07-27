|Performance im Fokus
|
27.07.2026 11:03:15
Litecoin: So lukrativ wäre ein Investment von vor 10 Jahren gewesen
Am 26.07.2016 lag der Kurs von Litecoin bei 3,990 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in LTC investiert hätte, befänden sich nun 250,63 Litecoin in seinem Portfolio. Mit dem LTC-USD-Kurs von gestern gerechnet (47,82 USD), wäre die Investition nun 11 984,50 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1 098,45 Prozent vermehrt.
Am 25.06.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 40,88 USD. Am 13.08.2025 erreichte Litecoin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 130,96 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Bildquelle: Adrian Today / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1398
|
0,0007
|
|
0,06
|Japanischer Yen
|
186,36
|
-0,0700
|
|
-0,04
|Britische Pfund
|
0,8549
|
0,0005
|
|
0,06
|Schweizer Franken
|
0,9286
|
-0,0008
|
|
-0,09
|Hongkong-Dollar
|
8,9377
|
0,0042
|
|
0,05