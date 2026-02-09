Profitable LTC-Anlage? 09.02.2026 11:03:13

Litecoin: So viel Gewinn hätte eine Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Litecoin Anlegern gebracht.

Gestern vor 10 Jahren notierte Litecoin bei 3,038 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 329,18 LTC im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17 975,01 USD, da sich der Wert von Litecoin am 08.02.2026 auf 54,61 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1 697,50 Prozent angezogen.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 bei 50,75 USD. Am 19.02.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 135,07 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: Adrian Today / Shutterstock.com

