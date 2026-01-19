Rentable LTC-Anlage? 19.01.2026 11:03:18

Litecoin: So viel hätte eine Investition von vor 1 Jahr gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Litecoin gewesen.

Vor 1 Jahr war ein Litecoin 125,51 USD wert. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in LTC investiert hätte, befänden sich nun 7,968 Litecoin in seinem Portfolio. Die gehaltenen Coins wären am 18.01.2026 576,65 USD wert gewesen, da der LTC-USD-Kurs bei 72,38 USD lag. Das kommt einer Abnahme um 42,33 Prozent gleich.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 08.04.2025 bei 68,99 USD. Am 19.02.2025 stieg Litecoin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 135,07 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: Adrian Today / Shutterstock.com

