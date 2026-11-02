Litecoin: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 3 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Litecoin investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 01.11.2023 kostete Litecoin 69,92 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in LTC investiert hätte, hätte er nun 1,430 Litecoin im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 79,43 USD, da sich der Wert von Litecoin am 01.11.2026 auf 55,54 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 20,57 Prozent verringert.

Bei 40,88 USD erreichte der Coin am 25.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 09.11.2025 bei 109,79 USD.

Redaktion Finanzen.net