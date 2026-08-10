Frühe Anlage 10.08.2026 11:03:16

Litecoin: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 3 Jahren verloren gegangen

Litecoin: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 3 Jahren verloren gegangen

Bei einem frühen Engagement in Litecoin hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 09.08.2023 wurde Litecoin bei 84,06 USD gehandelt. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 1,190 LTC. Die gehaltenen Coins wären am 09.08.2026 54,05 USD wert gewesen, da der LTC-USD-Kurs bei 45,43 USD lag. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 45,95 Prozent.

Am 25.06.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 40,88 USD. Am 13.08.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 130,96 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Hier geht’s zum Währungsrechner
Realtime-Kurse für Devisen
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: Adrian Today / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1553
-0,0009
-0,08
Japanischer Yen
183,5975
1,2775
0,70
Britische Pfund
0,8541
-0,0028
-0,33
Schweizer Franken
0,9346
0,0013
0,14
Hongkong-Dollar
9,0646
-0,0082
-0,09
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX auf Richtungssuche -- DAX kaum verändert -- Unterschiedliche Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart unentschlossen. Der deutsche Leitindex präsentiert sich ohne klare Richtung. Die US-Börsen sind sich uneins. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen