Litecoin: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 3 Jahren verloren gegangen

Bei einem frühen Engagement in Litecoin hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 09.08.2023 wurde Litecoin bei 84,06 USD gehandelt. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 1,190 LTC. Die gehaltenen Coins wären am 09.08.2026 54,05 USD wert gewesen, da der LTC-USD-Kurs bei 45,43 USD lag. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 45,95 Prozent.

Am 25.06.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 40,88 USD. Am 13.08.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 130,96 USD.

Redaktion finanzen.net