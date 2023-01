Litecoin verweist Solana wieder auf Platz 12: Wer gewinnt das Kopf an Kopf rennen? Ist dieser Coin die bessere Wahl?

Es war ein Comeback, das man selten gesehen hat am Kryptomarkt. Solana fällt zum Jahresende 2022 weit unter die 10 Dollar Marke und von allen Seiten wurden Rufe nach dem Aus für Solana laut. Das ist auch nichts Neues. Auch dem Bitcoin wurde in der Vergangenheit schon bei jedem Kursrutsch das Ende nachgesagt. Die Realität hat immer anders ausgesehen. SOL war vor dem Absturz lange als Top 10 Kryptowährung als verhältnismäßig sicheres Investment bekannt. Nach der Talfahrt hat dann sogar der Meme-Coin Shiba Inu (SHIB) den ehemaligen Rising Star verdrängt. Mit dem Jahreswechsel geht es für Solana allerdings wieder genauso steil bergauf, wie es vorher bergab ging. Seit dem Tief hat sich der Kurs um mehr als 100 % erholt und liegt nun schon seit ein paar Tagen knapp oberhalb der 16 Dollar Marke. Kurzzeitig war damit Platz 11 im Kryptoranking der größten Coins nach Marktkapitalisierung möglich. Inzwischen hat allerdings der Litecoin bei einem Kurs von 84,26 Dollar aufgeholt. Die beiden Coins liefern sich ein Kopf an Kopf rennen. Während die rund 72 Millionen im Umlauf befindlichen LTC auf einen Gesamtwert von 6,06 Milliarden Dollar kommen, beläuft sich der Wert der 370 Millionen SOL auf eine Summe von 6,04 Milliarden USD.

C+Charge bringt Ordnung ins Ladesäulen-Chaos. Jetzt CCHG zum günstigsten Vorverkaufspreis ins Portfolio holen.

Die Differenz von 20 Millionen Dollar könnte schon während dem Schreiben dieses Artikels ausgeglichen werden. Für einen Platz in den Top 10 reicht es bei beiden dagegen noch länger nicht: Polygon (MATIC) baut seinen Vorsprung hier weiter aus und beläuft sich inzwischen auf einen Gesamtwert von 7,7 Milliarden Dollar. Kurzfristig wird es wohl noch das ein oder andere Mal zu einem Wechsel zwischen Solana und Litecoin kommen, da die Differenz hier einfach noch zu klein ist. Mittelfristig – bis zum zweiten und dritten Quartal wird aber der Litecoin voraussichtlich die Nase vorn haben, da hier das Halving der LTC-Rewards beim Proof of Work (PoW) Netzwerk im dritten Quartal dieses Jahres ansteht und man vor diesem Event eher von einem starken Anstieg des Kurses ausgeht. Optimistische Prognosen gehen hier von Werten bis zu 240 Dollar aus, während man sich zumindest weitläufig einig ist, dass der Preis im Laufe der ersten Jahreshälfte deutlich über 100 Dollar ansteigen wird. Dass Investoren sich auf das LTC-Halving vorbereiten, erkennt man berits länger am Chart. Der Litecoin ist einer der wenigen Coins, die schon lange wieder höher notieren als vor dem FTX-Crash. Ein Anstieg auf dieses Niveau ist bisher nur den wenigsten Coins gelungen. Hier erkennt man auch bereits, dass der Abwärtstrend des letzten Jahres gebrochen ist.

Mit CCHG vom Megatrend der E-Autos profitieren. Sichere dir jetzt CCHG vor der nächsten Preiserhöhung.

Bei Solana hingegen ist es zwar auch leicht möglich, dass der Kurs um weitere 100 – 200 % ansteigt, allerdings sind hier zu viele Faktoren im Spiel, deren Auswirkung auf den Preis noch nicht klar ist. Dennoch könnte spätestens im letzten Quartal des Jahres Solana wieder die Nase vorne haben, da ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass der LTC-Kurs nach dem Halving auch schnell wieder sinkt. Bei Solana hingegen könnten weitere Preisanstiege nachhaltig sein und der SOL-Kurs kann sich über die Monate beständig aufbauen, ohne dass im letzten Quartal wieder mit einem massiven Rückgang zu rechnen wäre. Der Elefant im Raum ist bei Solana natürlich das Problem der engen Verstrickungen zu Sam Bankman-Fried und seinen Unternehmen. Durch den FTX-Crash werden noch Millionen von SOL-Coins liquidiert werden müssen, um Gläubiger bezahlen zu können. Das wird sich zumindest kurzfristig negativ auf den Kurs auswirken.

C+Charge baut die Lade-Infrastruktur für E-Autos aus und setzt damit auf einen riesigen Wachstumsmarkt. Jetzt CCHG ins Portfolio holen.

Sollte Solana die Probleme im eigenen Netzwerk in den Griff kriegen und den Tiefpunkt bereits erreicht haben, wird der SOL langfristig wieder die Währung mit der deutlich höheren Marktkapitalisierung sein. Ausgehend von den Allzeithochs liegt SOL rund 94 % darunter, während es bei LTC “nur” rund 80 % sind. Was nach unten gerechnet nicht nach ganz so viel Differenz aussieht, bekommt im Umkehrschluss nochmal wesentlich mehr Gewicht: Würde LTC zurück auf sein Allzheithoch von 412 Dollar ansteigen, wäre das ein Plus von rund 390 %. Würde SOL dagegen zurück auf sein Allzeithoch von 260 Dollar kommen, wäre das ein Plus von mehr als 1.500 %. Sollte SOL von der immer stärker werdenden Konkurrenz also nicht komplett in die Bedeutungslosigkeit gedrängt werden, wird es langfristig auf jeden Fall der Coin mit der größeren Marktkapitalisierung sein, auch wenn bis zum dritten Quartal der Litecoin die Nase vorn haben könnte.

Alternative zur Diversifizierung

Während bei Solana die Auswirkungen von FTX noch unklar sind und der Litecoin nach dem Halving wahrscheinlich auch wieder fallen wird, kann es sich für Investoren immer lohnen, sich nach Alternativen zur Diversifizierung des Portfolios umzusehen. Coins mit kleinerer Marktkapitalisierung können zwar schneller vom Markt verschwinden, aber auch schneller Preissprünge von 100 % und mehr hinlegen. Dagegen können Coins, die noch im Presale erhältlich sind, weil die Projekte dahinter noch nicht umgesetzt sind, nach dem Launch noch deutlich höher ansteigen und auch Renditen von 1.000 % und mehr einbringen. Natürlich nur, wenn das Projekt dahinter eine Zukunft hat und sich am Markt behaupten kann. Das gilt es für Investoren abzuschätzen. Ein Projekt, das auf jeden Fall auf einen extrem stark wachsenden Markt abzielt, ist C+Charge. Hier hat man sich dem Problem der mangelnden Lade-Infrastruktur für E-Autos angenommen und verschafft gleichzeitig Privatpersonen und kleinen Unternehmen die Möglichkeit, Emissionsgutschriften für jede Ladung zu erhalten. Außerdem will man einheitliche Zahlungsstandards an den Ladesäulen schaffen. Bisher haben zahlreiche Anbieter zahlreiche Zahlungsmöglichkeiten. C+Charge will hier Abhilfe schaffen.

Hol dir CCHG noch in der ersten Stufe des Presalese ins Portfolio und profitiere von künftigen Preiserhöhungen.

Der dazugehörige CCHG-Token ist aktuell noch in der ersten Stufe des Presales erhältlich. Durch den Verkauf sollen die finanziellen Mittel zur Realisierung der Idee gesammelt werden. Für Investoren bietet das eine Gelegenheit auf garantierte Buchgewinne, wenn sie bereits in der ersten Stufe des Vorverkaufs einsteigen, da der Preis in weiteren Phasen bis zum Launch immer weiter angehoben wird. Derzeit erhält man einen CCHG auf der C+Charge Website für 0,013 USDT. In der nächsten Stufe wird der Preis bereits auf 0,0165 USDT angehoben. Damit kommt bereits ein Buchgewinn von knapp 27 % zustande. Sein volles Potenzial kann der CCHG im Portfolio aber erst entfalten, wenn man ihn langfristig hält. Bei der Realisierung des Projekts wird hier ein reales Problem gelöst und der Coin könnte mit dem Ausbau der Infrastruktur durch die Decke gehen. Renditen, die zu einer Vervielfachung des eingesetzten Kapitals führen, sind hier nicht auszuschließen.

Jetzt CCHG im Presale kaufen und von der nächsten Preiserhöhung profitieren.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.