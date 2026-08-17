Gewinn oder Verlust? 17.08.2026 11:03:13

Litecoin: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren hätten

Litecoin: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren hätten

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Litecoin gewesen.

Gestern vor 5 Jahren notierte Litecoin bei 178,56 USD. Bei einem LTC-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,600 Litecoin in seinem Portfolio. Da sich der Kurs von LTC-USD gestern auf 44,17 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 247,34 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 75,27 Prozent verkleinert.

Am 25.06.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 40,88 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 09.10.2025 bei 126,03 USD.

Redaktion finanzen.net

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