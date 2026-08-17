|Gewinn oder Verlust?
|
17.08.2026 11:03:13
Litecoin: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren hätten
Gestern vor 5 Jahren notierte Litecoin bei 178,56 USD. Bei einem LTC-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,600 Litecoin in seinem Portfolio. Da sich der Kurs von LTC-USD gestern auf 44,17 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 247,34 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 75,27 Prozent verkleinert.
Am 25.06.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 40,88 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 09.10.2025 bei 126,03 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Bildquelle: Adrian Today / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1601
|
0,0031
|
|
0,26
|Japanischer Yen
|
184,598
|
0,3580
|
|
0,19
|Britische Pfund
|
0,8557
|
0,0010
|
|
0,12
|Schweizer Franken
|
0,9388
|
-0,0005
|
|
-0,05
|Hongkong-Dollar
|
9,1008
|
0,0213
|
|
0,23
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX mit überschaubarem Minus -- DAX bleibt trotz leichten Verlusten in Sichtweite seines Rekordhochs -- Asiens Börsen schließen mit Gewinnen
Der ATX zeigt sich im Montagshandel etwas tiefer. Am deutschen Aktienmarkt ist wenig Bewegung zu sehen. Käufer prägten zum Wochenstart den Markt in Fernost.