Wertentwicklung im Blick 14.09.2026 11:03:15

Litecoin: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren hätten

Litecoin: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren hätten

Das wäre der Verlust bei einem frühen Litecoin-Engagement gewesen.

Litecoin kostete gestern vor 5 Jahren 179,64 USD. Bei einer Investition von 10 000 USD in LTC vor 5 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 55,67 Litecoin. Da sich der Wert eines Coins am 13.09.2026 auf 53,78 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 993,78 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 70,06 Prozent vermindert.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 25.06.2026 erreicht und liegt bei 40,88 USD. Bei 126,03 USD erreichte die Kryptowährung am 09.10.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

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