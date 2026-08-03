Lukrative LTC-Anlage? 03.08.2026 11:03:13

Litecoin: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre

Litecoin: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre

Bei einem frühen Litecoin-Engagement müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 02.08.2025 lag der Kurs von Litecoin bei 106,39 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in LTC investiert hätte, befänden sich nun 94,00 Litecoin in seinem Depot. Da sich der LTC-USD-Kurs gestern auf 44,65 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 196,88 USD wert. Die Abnahme von 10 000 USD zu 4 196,88 USD entspricht einer negativen Performance von 58,03 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von LTC liegt derzeit bei 40,88 USD und wurde am 25.06.2026 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 13.08.2025 bei 130,96 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: Adrian Today / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1532
-0,0017
-0,15
Japanischer Yen
180,9995
-0,8905
-0,49
Britische Pfund
0,8569
0,0006
0,07
Schweizer Franken
0,9315
0,0006
0,06
Hongkong-Dollar
9,041
-0,0119
-0,13
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Die Top 30 der bestbezahlten CEOs in den USA
02.08.26 Juli 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 31

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt deutlich zu -- DAX markiert Rekordhoch -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot - KOSPI bricht ein
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichnen am Montag Gewinne. Die Börsen in Fernost tendierten am Montag mehrheitlich tiefer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen