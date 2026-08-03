Litecoin: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre

Am 02.08.2025 lag der Kurs von Litecoin bei 106,39 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in LTC investiert hätte, befänden sich nun 94,00 Litecoin in seinem Depot. Da sich der LTC-USD-Kurs gestern auf 44,65 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 196,88 USD wert. Die Abnahme von 10 000 USD zu 4 196,88 USD entspricht einer negativen Performance von 58,03 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von LTC liegt derzeit bei 40,88 USD und wurde am 25.06.2026 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 13.08.2025 bei 130,96 USD.

Redaktion finanzen.net