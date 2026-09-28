Litecoin: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Das wäre der Verlust bei einem frühen Litecoin-Investment gewesen.

Litecoin notierte am 27.09.2025 bei 104,57 USD. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in LTC investiert hätte, hätte er nun 9,563 Litecoin. Die gehaltenen Litecoin wären am 27.09.2026 bei einem LTC-USD-Kurs von 71,17 USD 680,63 USD wert gewesen. Damit wäre das Investment 31,94 Prozent weniger wert.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 40,88 USD und wurde am 25.06.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 126,03 USD und wurde am 09.10.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net