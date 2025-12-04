04.12.2025 15:43:29

Lloyds Bank pushes for AI and blockchain to transform UK homebuying

Charlie Nunn says system of tokenised deposits has potential to spark change as dramatic as invention of smartphoneWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Börse aktuell - Live Ticker

Blick auf Notenbanken: ATX und DAX legen zu -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag aufwärts, während auch der deutsche Leitindex höher steht. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

