|
04.12.2025 15:43:29
Lloyds Bank pushes for AI and blockchain to transform UK homebuying
Charlie Nunn says system of tokenised deposits has potential to spark change as dramatic as invention of smartphoneWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1659
|
0,0014
|
|
0,12
|Japanischer Yen
|
180,464
|
-0,0860
|
|
-0,05
|Britische Pfund
|
0,8734
|
-0,0004
|
|
-0,05
|Schweizer Franken
|
0,9362
|
0,0006
|
|
0,07
|Hongkong-Dollar
|
9,0757
|
0,0135
|
|
0,15
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX und DAX legen zu -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag aufwärts, während auch der deutsche Leitindex höher steht. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.