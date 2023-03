Love Hate Inu Presale erreicht 300.000 Dollar in 3 Tagen – Phase 1 des Presales endet in 6 Tagen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Vote-to-Earn Meme-Coin Love Hate Inu (LHINU) erweist sich als großer Erfolg bei den ersten Investoren, nachdem er in nur 3 Tagen fast 300.000 Dollar im Vorverkauf umsetzt. In 6 Tagen in der zweiten Phase des Presales steigt der Vorverkaufspreis von 0,000085 USD auf 0,000090 Dollar an. Allerdings sind in der ersten Phase nur noch Token für 650.000 Dollar verfügbar, weshalb es passieren kann, dass die zweite Stufe schon früher erreicht wird. Wer also von der nächsten Preiserhöhung schon profitieren will, sollte sich beeilen.

Jeder hat eine Meinung zu Donald Trump, Elon Musk und berühmten Persönlichkeiten – Das Erfolgsrezept von Love Hate Inu

Die Entwickler von Love Hate Inu sind auf die neuartige Idee gekommen, die Blockchain-Technologie für einen ihrer besten Anwendungsfälle zu nutzen – sichere und transparente Systeme. Die Nutzer stimmen über alles Mögliche ab, zum Beispiel darüber, ob sie Donald Trump oder Elon Musk mögen oder nicht. Da viele ihre Meinung gern preisgeben, verspricht Love Hate Inu im Internet sehr beliebt zu werden. Es gibt keine Möglichkeit, den Abstimmungsmechanismus zu verfälschen, da jeder Teilnehmer den LHINU-Token einsetzen muss. Das macht ein verfälschtes Ergebnis der Umfragen durch Bots unmöglich. Allein schon die Resonanz auf das Vorverkaufsangebot lässt darauf schließen, dass LHINU extrem beliebt sein wird.

Wer sich die Beispiel-Umfragen auf der Website ansieht merkt schnell, dass diese das Potenzial haben, in den sozialen Medien oft geteilt zu werden und viral zu gehen. Das Vote 2 Earn Konzept von Love Hate Inu wird Abstimmungen im Internet nachhaltig ändern und die tatsächliche Meinung der Menschen spiegeln, die teilnehmen, ohne dass durch Bots oder ungültige Abstimmungen Ergebnisse verfälscht wreden.

Love Hate Inu wird Umfragen im Internet nachhaltig verändern

Auf den ersten Blick mag Love Hate Inu wie ein leichtfertiger Einsatz der Blockchain-Technologie erscheinen, aber das ist es bei weitem nicht. Die Umfragebranche hat ein Volumen von 3,2 Milliarden Dollar im Jahr 2023, und Love Hate Inu kann hier schon bald die Nummer 1 sein.

Einzelpersonen und Marken werden in der Lage sein, Umfragen auf der Plattform zu starten, und im Falle von Marken können sie Anreize für die Teilnahme schaffen, indem sie mit allen Arten von digitalen und sogar nicht-digitalen Gütern belohnt werden. Zu den umsatzfördernden Ideen des Teams gehören auch Pläne, einen Service anzubieten, der es Marken ermöglicht, NFT-Rabattgutscheincodes an Umfrageteilnehmer zu verteilen.

Durch die Verbindung der bewährten Anziehungskraft von Meme-Coins mit dem Nutzen eines nützlichen und vertrauenswürdigen Abstimmungssystems besteht die Chance, dass LHINU die von bisherigen Coins wie Dogecoin und Shiba Inu erreichten Gewinne übertreffen wird oder zu ähnlich hohen Renditen führt.

Shiba Inu, der im August 2020 zu einem Preis von 0,000000000153 Dollar auf den Markt kam, verzeichnete einen Kursanstieg von 7.254.000% auf 0,00001015 USD – ein Gewinn von x72.000. Es hätte also ein Investment von 100 Dollar gereicht, um mit dem Shiba Inu (SHIB) Multimillionär zu werden. Nach den ersten Tagen im Vorverkauf stehen die Chancen gut, dass die Einführung des Love Hate Inu Token LHINU zu einem der erfolgreichsten Presales in diesem Jahr wird. Der Coin hat mit seinen witzigen Umfragen auf jeden Fall das Potenzial, viral zu gehen.

Fairer Start – 90% des Angebots werden der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt

Der Vorverkauf von LHINU ist fair, weil 90 % des Gesamtangebots von 100 Milliarden Token der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Da die überwiegende Mehrheit des Angebots der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird, gibt es keine Chance für einen Rug Pull durch eigennützige Parteien.

Den Love Hate Inu kann man mit ETH oder USDT (Tether-Stablecoin) kaufen. Wer diese Kryptowährungen in seiner Wallet hat, kann sie direkt auf der Website kaufen. Ansonsten ist auch der Kauf per Karte möglich. Es gibt auch keine Sperrfrist für alle, die den $LHINU-Token im Presale kaufen.

Einfach und leistungsstark: Je mehr man votet, desto mehr verdient man

Das Ökosystem belohnt Beteiligung und Engagement. Je mehr man abstimmt, desto mehr verdient man. Um an den Love Hate Inu-Umfragen teilzunehmen, müssen die Teilnehmer ihre $LHINU mindestens 30 Tage lang staken. Diese Anforderung verhindert Spam und die Manipulation von Abstimmungen.

Das Love Hate Inu-Ökosystem besteht aus der Vote Submission Platform, auf der Umfrage-Ideen für die gesamte Community zur Diskussion gestellt werden, und dem Management Dashboard, auf dem die transparente Überwachung des Abstimmungsprozesses stattfindet.

Das Team wird auch Umfragen veranstalten, um sicherzustellen, dass es immer Themen gibt, über die abgestimmt werden kann und mit denen sich jeder beschäftigen kann. Die 10 % des Tokenangebots, die nicht verkauft werden, werden für Marketingkampagnen, Entwicklung und die Auszahlung von Vote to Earn-Belohnungen zurückgehalten.

Der Vorverkauf ist in acht Stufen aufgeteilt, sodass sich Investoren beeilen müssen, um die Coins zum Presale-Preis von 0,000085 Dollar der ersten Stufe zu bekommen. Love Hate Inu wird im dritten Quartal 2023 auf den Markt kommen. Ab dem vierten Quartal werden LHINU-Token-Inhaber und interessierte Marken in der Lage sein, ihre eigenen Umfragen zu erstellen und zu bewerben.

Love Hate Inu ist eine einmalige Gelegenheit – Für alle zugänglich

FOMO setzt jetzt schon ein und der Vorverkauf ist erst drei Tage alt. Love Hate Inu ist einzigartig, und wie bei allen guten Ideen macht seine Einfachheit den Reiz aus. Bewertungssysteme von “heiß” und “nicht heiß” hatten immer schon ihren Reiz, wie bei den ersten Schritten von Facebook und werden sich auch beim Love Hate Inu durchsetzen, wie sich jetzt schon zeigt. Durch den Einsatz von Kryptowährungen wird es für jeden möglich, in Ideen wie diese von Anfang an zu investieren, indem man sich die Coins im Presale sichert.

