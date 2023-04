Love Hate Inu stellt Meme-Coin-Legende Carl Dawkins als CEO vor – „Ich bin hier, um den x10-Erfolg von Tamadoge zu schlagen“

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Freitag, 7. April 2023 – Der im Trend liegende Vote 2 Earn Meme-Coin Love Hate Inu ($LHINU), der in etwas mehr als drei Wochen 3 Millionen Dollar eingesammelt hat, gibt heute bekannt, dass der legendäre Meme-Coin-Liebhaber Carl Dawkins, der durch Tamadoge bekannt wurde, zum CEO ernannt wurde.

Dawkins ist in der Welt der Meme-Coins für seine Erfolge mit Tamadoge (TAMA), der erfolgreichen Meme-Spieleplattform, bekannt. Der TAMA-Token sprang von seinem anfänglichen Vorverkaufspreis von 0,01 $ auf ein Allzeithoch von 0,173 $ innerhalb eines Tages – ein Gewinn von 1.629 % – das 16-fache vom eingesetzten Kapital hätte man also rausholen können. Vom Startpreis an den Kryptobörsen bis zum Allzeithoch stieg er um das 10-fache.

Mit Love Hate Inu will der CEO diesen Erfolg bei der Einführung des Coins wiederholen. „Ich bin hier, um den Anstieg von Tamadoge auf das 10-fache zu übertreffen“, sagt Dawkins. „Ich freue mich wirklich, dass Tamadoge seine Roadmap planmäßig erfüllt, wenn ich das so sagen darf.“ Zu seinem Ausscheiden bei Tamadoge sagte Dawkins: „Ich habe Tamadoge verlassen, als das Team zu Recht dazu übergegangen ist, sich auf die Produktumsetzung zu konzentrieren, was Jon Bishop, ein Urgestein der Spieleindustrie, hervorragend macht.“ Seit Dawkins Tamadoge verlassen hat, hat das Projekt fünf Arcade-Spiele auf den Markt gebracht, während es sich auf den Start seiner App vorbereitet.

„Love Hate Inu hat eine ernsthafte Seite – wir versuchen, Online-Abstimmungen durch die Anwendung von Web3 zu legitimieren, nachdem wir so viele Bots auf Twitter usw. gesehen haben – und hat gleichzeitig die spielerische Seite eines Inu-Coins und das damit verbundene Engagement der Community.“

Bei Love Hate Inu geht es um Fairness und Transparenz

Was zeichnet Love Hate Inu also aus? „Sehen Sie, ich mag keine DAOs [dezentrale autonome Organisationen], weil immer der größte Geldbeutel gewinnt. Mit Love Hate Inu bringen wir Fairness in die Wahlsysteme. Darum ging es uns auch bei Tamadoge, mit seinem fairen Start und seiner Transparenz.“

In der überschwänglichen Art, die sein Markenzeichen ist, fuhr Dawkins fort: „Aber Love Hate Inu ist natürlich ein ganz anderer Coin und ein ganz anderes Projekt, das auf eigenen Füßen steht und nicht einfach auf dem Rücken von Tamadoge reitet. „Wir sind jetzt bereit, mit voller Kraft loszulegen, um der Community die Arbeit zu zeigen, die wir geleistet haben, indem wir den realen Anwendungsfall für die Love Hate Inu-Plattform demonstrieren.“

Dawkins möchte betonen, dass Love Hate Inu nicht nur der lustigste Meme-Coin ist, sondern auch derjenige mit dem besten Geschäftsmodell und Wertversprechen. Die Einführung des $LHINU Meme-Coins bedeutet, dass die Umfrage- und Meinungsforschungsbranche nie wieder dieselbe sein wird. „Ich bin hier, um meine Fähigkeiten einzubringen und die Community auf die nächste Stufe zu heben“, sagt Dawkins.

Er fasst die Vision von Love Hate Inu zusammen und fügt hinzu: „Wir wollen den Meme-Gedanken ausnutzen, aber gleichzeitig zeigen, dass dies ein ernstes Projekt ist, mit einer Vision zum Geldverdienen, von der wir glauben, dass sie es zu einem herausragenden Produkt im Web3-Bereich und zu einem ernsthaften Herausforderer der etablierten Industrie machen kann.“

3 Millionen Dollar in drei Wochen zeigen, dass Love Hate Inu der nächste virale Meme-Coin sein könnte

Der $LHINU-Token befindet sich jetzt in Phase 4 und hat einen Preis von 0,000105 $. Insgesamt gibt es acht Vorverkaufsphasen. Interessierte Anleger sollten sich schnell entscheiden, um die niedrigsten Preise zu erzielen, denn das Projekt wird immer beliebter und hat bereits 32.000 Twitter-Follower.

In etwas mehr als drei Wochen hat Love Hate Inu bereits 3 Millionen Dollar eingenommen – ein Beweis für die Attraktivität des Angebots. Kein Wunder, dass einige Analysten der Meinung sind, dass Love Hate Inu der beste Coin ist, den man heute kaufen kann, und sie sagen auch voraus, dass es der nächste Dogecoin oder Shiba Inu sein könnte.

Der Vorverkauf von $LHINU begann mit einem Preis von 0,000085 $ in Stufe 1 und wird nach Ende des Presales bei 0,000145 $ liegen. Käufer, die von Anfang an dabei waren, erreichen also einen Buchgewinn von 70 %, wenn der Coin an den ersten Börsen notiert wird. Wer jedoch heute vor dem nächsten Preisanstieg in Phase 5 kaufen will, kann immer noch 38 % Gewinn erzielen.

Krypto-Beobachter werden sich daran erinnern, wie der Preis des Meme-Coins Shiba Inu von 0,000000000153 $ im August 2020 auf etwa 0,00001035 $ heute – um 7.228.658% gestiegen ist – ein Gewinn vom 722.900-fachen in etwa. Noch bemerkenswerter ist, dass der rasante Preisanstieg von Shiba Inu stattfand, als der Coin nur einen minimalen Nutzen hatte. Ähnlich verhielt es sich mit dem ursprünglichen Meme-Coin Dogecoin.

Im Gegensatz zu Shiba Inu ist Love Hate Inu von Grund auf für einen realen Anwendungsfall entwickelt worden

Das Schöne an Love Hate Inu ist, dass es von Grund auf als Umfrage- und Meinungsforschungsplattform konzipiert ist – die Technologie wird nicht wie bei Shiba Inu als nachträglicher Einfall integriert. Das erklärte Ziel von Love Hate Inu ist es, die etablierten Unternehmen im Umfragesektor zu verdrängen. Das bedeutet, dass sich das Unternehmen dank seiner technologischen Überlegenheit einen großen Anteil an der 3,2 Milliarden Dollar schweren Umfragebranche sichern will.

Vor diesem Hintergrund hat der Love Hate Inu-Token alle Chancen, die von Shiba Inu erreichten Gewinne zu übertreffen. Es gibt zwei Schlüsselfaktoren, die es dem Projekt ermöglichen, das Ziel zu erreichen: die Macht der Blockchain-Technologie und die Vorteile der Meme-Coins. Es gibt allen Grund zu glauben, dass die Teilnahme an diesem Vorverkauf die klügste Investitionsentscheidung sein könnte, die man in diesem Jahr treffen kann.

Verbraucher stimmen ab und werden dafür mit Coins belohnt, Unternehmen fördern die Kundenbindung

Mit Love Hate Inu können Sie über alles abstimmen, was Ihnen gefällt – sicher und transparent. Sicherlich macht das Abstimmen mit einem Meme-Coin und seiner Tendenz viral zu gehen Spaß, aber lassen Sie sich nicht davon täuschen, dass Sie die eigentliche Geschichte übersehen – eine leistungsstarke Technologie, die die Umfrageindustrie umkrempeln wird.

Sowohl Marken als auch Verbraucher können auf der Plattform Umfragen starten. Marken können Anreize für die Teilnahme schaffen, indem sie die Teilnehmer mit einer Reihe von digitalen und sogar nicht-digitalen Gütern belohnen. Und je mehr man abstimmt, desto mehr verdient man, denn Love Hate Inu basiert auf einem Vote-to-Earn-Modell, das durch seine innovative Blockchain-Architektur ermöglicht wird.

Um an den Umfragen teilzunehmen, müssen die Wähler den $LHINU-Token 30 Tage lang einsetzen, wodurch die Verteidigung des Systems gegen Angriffe von Spammern und anderen unerwünschten Akteuren, die versuchen, die Ergebnisse zu manipulieren, gesichert wird.

Love Hate Inu legt den Wert auf Fairness – Kein Grund zur Sorge bei Investoren

Wie der neue CEO Dawkins erwähnte, liegt der Schwerpunkt bei Love Hate Inu auf Fairness. Der Vorverkauf von $LHINU ist wahrscheinlich der fairste in der Kryptowelt, da 90 % des Gesamtangebots von 100 Milliarden Token der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Diese großzügige Zuteilung bedeutet, dass es keine Möglichkeit eines „Rug Pull“ gibt – bei dem die Entwickler mit Ihrem Geld abhauen und nichts zurücklassen.

Im Gegensatz zum geschlossenen Venture-Fundraising, das in den 2000er Jahren gewöhnliche Menschen davon abhielt, in Startups im Silicon Valley zu investieren, kann jetzt jeder mitmachen – und es gibt keine Möglichkeit, dass eine Bank Ihnen sagt, dass Sie keinen Zugriff auf Ihr eigenes Kapital haben.

Die Idee von Love Hate Inu ist einfach: Man stimmt über die Dinge ab, die einem am Herzen liegen, und wird dafür belohnt. Es ist kein Klischee zu sagen, dass die einfachsten Ideen oft die besten sind. Sie können Love Hate Inu mit ETH, BNB oder USDT (Tether-Stablecoin) kaufen.

Ein weiterer Bonus für Vorverkaufsinvestoren ist, dass es keine Sperrfrist für den $LHINU-Token gibt, was bedeutet, dass die Käufer 100 % ihres Kaufs vor der öffentlichen Notierung erhalten werden. Sie werden in der Lage sein, eine Menge Spaß mit Love Hate Inu zu haben, das ist sicher – aber seine frühen Investoren werden auch in der Lage sein, potenziell lebensverändernde Renditen von diesem Meme Coin zu machen, der großartig werden könnte.

Jetzt $LHINU zum günstigen Vorverkaufspreis kaufen.







