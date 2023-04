Lucky Block Casino integriert LBLOCK als nativen Token – Steigt der Preis weiter? 14 weitere Kryptowährungen hinzugefügt

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Dienstag, 25. April 2023 – Das krypto-basierte Lucky Block – Casino und Sportwetten – hat die vollständige Integration der Kryptowährung LBLOCK in die erstklassige Spieleplattform abgeschlossen. Lucky Block – Casino und Sportwetten – startete Ende November 2022 und bis jetzt konnte der LBLOCK-Token, obwohl er auf der Website beworben wurde, nicht für Echtgeldeinsätze verwendet werden.

Heute jedoch nimmt LBLOCK zum ersten Mal seinen Platz neben anderen führenden Kryptowährungen ein, die für Wetten verwendet werden können, wie Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin und andere Coins sowie der Stablecoin Tether (USDT). Als weitere willkommene Überraschung für die Nutzer wurden zusätzlich zu LBLOCK 14 weitere Kryptowährungen in das Casino integriert.

Die Liste der neuen Coins, die Kunden nutzen können, lautet wie folgt: LBLOCK, Cronos, Monero, Dash, Zcash, Solana, Avalanche, Dai, Chainlink, Polygon, USD Coin, Polkadot, Uniswap, Shiba Inu und Wrapped Bitcoin. Es ist die Ethereum-basierte V2-Version des Tokens, die integriert wurde, nicht die Version, die auf der BNB Smart Chain (V1) läuft. Eine Brücke, die es den Inhabern von V1 ermöglicht, zu V2 zu migrieren, wird bald veröffentlicht werden.

Anreize für die Nutzung von Lucky Block-Token

Vor dem Start von Lucky Block – Casino und Sportwetten – bestand das Hauptprodukt der Plattform aus Verlosungen und Lotterien. Das Team hat nun bestätigt, dass die Lotterie-Funktion in einer anderen Form zurückkehren wird, mit einer Version, die speziell für Lucky Block-Token-Inhaber entwickelt wurde.

Auch frühere Meldungen, die darauf hindeuteten, dass der LBLOCK-Token eine prominente Position auf der Plattform einnehmen würde, mit besonderen Privilegien gegenüber anderen Kryptowährungen, wurden ebenfalls bestätigt. Es wurde offiziell angekündigt, dass es eine spezielle Stufe im Treueprogramm für LBLOCK geben wird. Es wird auch ein Burn-Mechanismus eingeführt, bei dem ein Äquivalent der über einen Zeitraum von sechs Monaten eingesetzten LBLOCK aus dem Token-Vorrat geburnt wird.

Genaue Details zu den verschiedenen neuen Nutzenfunktionen für LBLOCK werden derzeit noch vom Team modelliert, aber in den kommenden Tagen und Wochen werden vollständige Details verfügbar sein. Es wird angenommen, dass der Burning-Mechanismus eine Premiere für iGaming und Krypto ist und Lucky Block Casino an die Spitze eines schnell wachsenden Sektors stellt.

Community-Manager Damian Jacobs: „Ein Riesenschritt in die richtige Richtung“

Damian Jacobs, Community-Manager bei Lucky Block, kommentierte die Nachricht wie folgt: „Die Integration unseres nativen $LBlock V2-Tokens in das Casino und die Sportwetten ist ein großer Schritt in die richtige Richtung.“ Jacobs weiter: „Unser Ziel ist es, traditionelle iGaming-Aktivitäten mit Kryptowährung und Web 3.0 zu verbinden – dieser Schritt unterstützt diesen Wachstumspfad und zementiert unsere dominante Position als Erbauer eines wirklich revolutionären Glücksspielprodukts.

„Wir haben noch viel mehr geplant, wobei die $LBLOCK-Integration nur die Spitze des Eisbergs ist. Wir suchen nach weiteren Möglichkeiten, Nutzer zu belohnen, Anreize für die Nutzung von $LBLOCK im Casino und bei den Sportwetten zu schaffen, sowie nach weiteren Plänen, um das Web 3.0-Potenzial unserer Plattform voll auszuschöpfen.“

Loyalitätsprogramm und mehr für LBLOCK-Besitzer

Die Fertigstellung der LBLOCK-Integration ist ein wichtiger Meilenstein für das gesamte Projekt, aber das ist erst der Anfang. Als nächstes wird das Treueprogramm für alle Casino- und Sportwettennutzer eingeführt, in dem LBLOCK, wie bereits erwähnt, eine privilegierte Position einnimmt. Ein eigener Token bringt dem Lucky Block-Ökosystem gewisse potenzielle Wettbewerbsvorteile. Es gibt mehrere Möglichkeiten, LBLOCK zu positionieren und mit seinem Smart Contract zu interagieren, die seinen Wert weiter steigern werden.

Neben der Integration von LBLOCK plant das Team auch, Liquidität in die Märkte für den Coin auf zentralisierten Börsen wie Gate.io, MEXC und LBank zu bringen. Angemessene Liquidität ist ein wesentlicher Bestandteil des Handels, so dass die Aufträge von Käufern und Verkäufern immer abgeglichen werden können und Faktoren wie Slippage reduziert werden, so dass die Händler den von ihnen erwarteten Handelspreis erhalten.

Glücksspiel ist eine riesige Marktchance für Lucky Block

Online-Wetten sind eine boomende Branche, die im Jahr 2021 auf 58 Milliarden Dollar geschätzt wird, und die Krypto-Newcomer sind ihre führenden Disruptoren. Das Glücksspiel ist wahrscheinlich einer der erfolgreichsten Sektoren der Kryptoindustrie, und Lucky Block mischt sich in das Geschehen ein, mit dem Ziel, einer der größten Namen in diesem Bereich zu werden.

Lucky Block, das im letzten Jahr gestartet ist und mit seinen hochkarätigen Sponsorings von Boxern wie Dillian Whyte, Florian Marku und Savannah Marshall im Bereich der lizenzierten Glücksspiele für Aufsehen gesorgt hat, will sich nun mit den aktuellen Größen der Krypto-Glücksspielszene messen.

Lucky Block ist ein voll ausgestattetes Casino mit Märkten in allen wichtigen Sportarten

Der voll ausgestattete Service umfasst alle Online-Casino-Favoriten wie Spielautomaten, Poker, Live-Casino und Tischspiele wie Roulette und Blackjack. Alle führenden Sportarten sind auf der Plattform verfügbar, darunter Fußball, Basketball, Tennis, Eishockey, Volleyball, Handball, Tischtennis, American Football, Baseball, Boxen, Aussie Rules, Rugby, Formel 1 und Kricket.

Insgesamt gibt es 35 Sportarten, auf die Nutzer wetten können, zusätzlich zu den eSports, von denen 15 aufgelistet sind, darunter League of Legends, Counter Strike und Arena of Valor. Insgesamt gibt es buchstäblich Tausende von Wettmärkten, aus denen man wählen kann. Da es so viel zu entdecken und zu spielen gibt, bietet Lucky Block einen 24/7-Support per E-Mail und Chat, so dass Hilfe immer zur Verfügung steht.

Lucky Block erhebt keine Abhebungsgebühren und bietet schnelle Auszahlungen

Das Schöne am Krypto-Glücksspiel mit Lucky Block sind Fairness und Benutzerfreundlichkeit. Lucky Block erhebt keine Gebühren für Einzahlungen oder Abhebungen, obwohl je nach Kryptowährung Netzwerk-Transaktionsgebühren anfallen können, wenn Sie Geld auf die Lucky Block-Wallet überweisen.

Das Krypto-Glücksspiel boomt aufgrund seiner Transparenz und schnellen Auszahlungen, womit zwei der größten Probleme des alten Sektors überwunden sind. Abhebungen von Konten werden gutgeschrieben, sobald die Transaktionen in der Blockchain bestätigt wurden – die mit einem Blockchain-Explorer für jedermann einsehbar ist.

Außerdem ist es für die Nutzer sehr einfach, mit Kryptowährungen an Bord zu kommen – es dauert weniger als 30 Sekunden. Geben Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein, laden Sie Ihr Wallet auf und schon können Sie loslegen. Nutzer, die keine Kryptowährung besitzen, können digitale Vermögenswerte direkt auf der Website mit einer Kredit- oder Debitkarte kaufen.

Bridge zum Tausch von LBLOCK V1 zu V2 in Kürze verfügbar

Für diejenigen in der Lucky Block-Community, die noch den ursprünglichen V1-Token besitzen, der für die Teilnahme an der Lotterie und den Erhalt der Belohnungen verwendet wurde, wird es eine Bridge geben, um von der BEP-20 Binance Smart Chain auf die Ethereum-Blockchain zu wechseln, auf der V2 läuft.

Das Lucky Block-Team hat eine Bridge gebaut, um die Umwandlung von V1 in V2 zu erleichtern – die Brücke wurde zuletzt im Oktober 2022 geöffnet. Der ursprüngliche neue Termin für die Wiedereröffnung war der 19. April, aber dieser wurde verschoben, um genügend Zeit zu haben, so viele Mitglieder der Gemeinschaft der Inhaber wie möglich zu informieren.

Es ist beabsichtigt, den V1-Token aufgrund seines mangelnden Nutzens nicht mehr zu unterstützen, daher ist es zwingend erforderlich, dass die derzeitigen Inhaber die Funktionalität der Brücke nutzen, sobald sie verfügbar ist. Einzelheiten zu den Öffnungsterminen der Brücke werden auf allen sozialen Medien und Produkten von Lucky Block veröffentlicht.

Weit verbreitet und dem verantwortungsvollen Glücksspiel verpflichtet

Lucky Block verfügt über eine Lizenz für Curaçao, die von der Glücksspielkontrollbehörde von Curaçao ausgestellt wurde. Lucky Block unterstützt verantwortungsbewusstes Glücksspiel und Sie müssen 18 Jahre alt sein, um die Plattform nutzen zu können.

Das Lucky Block Casino akzeptiert keine Kunden aus den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich oder Australien. Andere Marktbeschränkungen können gelten und unterliegen den Lizenzbestimmungen des Curacao Gaming Control Board. Lucky Block richtet sich nicht an Kunden in regulierten Märkten, in denen es keine gültige Lizenz besitzt.

Hier gehts direkt zu Lucky Block.







