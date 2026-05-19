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19.05.2026 21:25:00
MacBook-Neo-Konkurrenten starten in China für unter 500 Euro
Laptop-Hersteller starten eine Offensive gegen Apple. Im Mittelpunkt steht Intels Mobilprozessor Wildcat Lake.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Devisenkurse
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|Kurs
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|Dollarkurs
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1,1608
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|Britische Pfund
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|Schweizer Franken
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0,9161
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|Hongkong-Dollar
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9,0902
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