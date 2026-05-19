19.05.2026 21:25:00

MacBook-Neo-Konkurrenten starten in China für unter 500 Euro

Laptop-Hersteller starten eine Offensive gegen Apple. Im Mittelpunkt steht Intels Mobilprozessor Wildcat Lake.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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