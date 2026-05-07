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07.05.2026 09:25:51
Maersk warns economic impact of Iran conflict will ripple for months
World’s second-largest container shipping line says costs have increased by $500mn per monthWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Devisenkurse
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