|
25.06.2026 19:53:00
Major Bummer for Students: Apple Hikes Price of MacBook Neo
The Neo now costs $100 more, but the MacBook Air and Pro lines saw even larger price increases.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,139
|
0,0018
|
|
0,16
|Japanischer Yen
|
184,22
|
0,2000
|
|
0,11
|Britische Pfund
|
0,8629
|
0,0009
|
|
0,11
|Schweizer Franken
|
0,9218
|
0,0008
|
|
0,08
|Hongkong-Dollar
|
8,9321
|
0,0157
|
|
0,18
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen nahezu unverändert -- Apple bringt erneute KI-Sorgen: ATX verabschiedet sich mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schließt in Rot -- Börsen in Asien letztlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt geriet am Freitag unter Druck. Auch deutsche Anleger trennten sich verstärkt von ihren Investments. In Fernost hatten die Bären das Kommando.